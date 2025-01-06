Влада Японії закликає туристів не їхати до Токіо та Кіото

Як заміну популярним туристичним локаціям влада Японії пропонує сільську місцевість країни

Рада з туризму Японії закликала відпочивальників поміняти Токіо та Кіото на інші міста – Тохоку та Канадзава. Причиною такого рішення стали австралійці, які буквально затопили найпопулярніші туристичні місця. Про це пише Guardian.

За оцінками Японської національної туристичної організації, з січня по листопад 2024 року Японію відвідали близько 807,8 тис. австралійців. Цей показник на 200 тис. більше за попередній рекорд, датований 2019 роком. Найпопулярнішими напрямками серед них стали великі міста: Токіо, Осака та Кіото. Наразі австралійців закликали міняти туристичні центри на менш розрекламовані. Наприклад, на сільські райони, приміром міста Тохоку та Канадзава.

«Ми настійно рекомендуємо австралійцям розглянути менш відомі напрямки. Відповідальне ставлення до подорожей зараз важливе як ніколи, особливо в популярних місцях, де вплив туризму може чинити тиск на місцеві спільноти», – сказав виконавчий директор представництва Японської національної туристичної організації в Сіднеї Наокі Кітадзава.

З подібною думкою згодна і голова турагентства Japan Holidays Джуді Лакстон: «Жахливі цифри. Коли так багато людей, від цього немає жодного спокою, тому багато наших турів тепер пропонують усі (прекрасні – «Главком») враження, але при цьому ми намагаємося уникати найпопулярніших туристичних місць».

Свій план боротьби з надмірним туризмом у Японії підготували ще восени 2023-го. Мета – розподілити відпочивальників не найпопулярнішими районами. Проте й досі сотні тисяч туристів лише з однієї Австралії продовжують їхати до Токіо та Кіото.

Раніше Японське курортне місто Гіндзан Онсен з гарячими джерелами, що відоме мальовничими засніженими пейзажами, почало обмежувати одноденний туризм у рамках експерименту боротьби з зимовим перенаселенням.