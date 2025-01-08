Залежність від онлайн-казино стає серйозною проблемою в Японії

Японці «підсіли» на казино, шукаючи вихід із боргової ями

Залежність від азартних ігор стає серйозною проблемою в Японії, особливо з початком пандемії Covid-19. Про це пише The Japan Times.

За останні п'ять років кількість запитів на консультації, які надійшли до Товариства боротьби з ігровою залежністю – некомерційної організації в Токіо, – зросла в 11 разів. З тих, хто звернувся за порадою до асоціації в період з січня по листопад 2024 року, 91 людина сказала, що члени їхніх родин грали в онлайн-казино. Тоді як у 2019 році таких звернень було лише 8.

За даними асоціації, деякі люди почали шукати ями баіто – незаконний підробіток, що пропонується в інтернеті, що є частиною тривожної соціальної тенденції, викликаної необхідністю заробити гроші через азартні ігри, оскільки можна знову потрапити до боргової ями, серйозної за масштабами.

«Я відчуваю кризу через нинішню ситуацію, коли багато людей залежні від азартних ігор і скоюють злочини. Нелегальні онлайн-казино необхідно знищити», – сказала Норіко Танака, голова асоціації.

Крім того, це небезпечне явище і для самого японського соціуму. «Коли залежність від азартних ігор прогресує, стає важко контролювати свою поведінку», – зазначила представнця асоціації, попереджаючи, що залежні від азартних ігор завдають серйозної шкоди не тільки собі, але й своїм родинам і колегам.

До слова, влада Японії почала боротись із масовим туризмом. Рада з туризму Японії закликала відпочивальників поміняти Токіо та Кіото на інші міста – Тохоку та Канадзава. Причиною такого рішення стали австралійці, які буквально заполонили найпопулярніші туристичні місця.