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Стала відома кількість російських ракет, випущених по енергосистемі України цього року

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стала відома кількість російських ракет, випущених по енергосистемі України цього року
Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України
фото з відкритих джерел

Остання атака була однією з наймасштабніших, коли росіяни випустили 94 ракети та 193 безпілотники

Упродовж 2024 року Росія здійснила 12 масштабних ударів безпосередньо по енергетичній інфраструктурі України, випустивши при цьому близько 1100 крилатих і балістичних ракет по її об’єктах. На це звернув увагу членів Ради Безпеки ООН на засіданні в понеділок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє «Укрінформ».

«Атака минулої п’ятниці стала 12-м ударом Росії по нашій енергетичній інфраструктурі лише впродовж 2024 року. Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет – як крилатих, так і балістичних», – наголосив Кислиця, підкресливши, що йдеться лише про ракети, випущені росіянами тільки по енергооб’єктах України.

Він зазначив, що остання атака була однією з наймасштабніших, коли росіяни випустили 94 ракети та 193 безпілотники. У цьому зв’язку Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України. 

«Їхній внесок – це не лише акти солідарності, але також важливі кроки, щоби запобігти геноциду», – акцентував представник України.

Він назвав це благородним та принциповим зобов’язанням, яке назавжди буде вшановано в історії.

Водночас Кислиця наголосив, що Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати. Так, з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків, під час яких постраждали понад дві тисячі українських військових.

«На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах», – зауважив він.

Представник України нагадав, що російські військові також вибірково цілять не лише по мирних жителях, але й по українських рятувальниках та гуманітарному персоналу.

«Навмисне враження цивільних, дітей та служб екстреного реагування є воєнним злочином, і це підкреслює необхідність для міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності та активізувати зусилля на захист найбільш уразливих верств населення в Україні», – заявив постпред України. 

У цьому зв’язку дипломат високо оцінив роботу гуманітарної команди ООН в Україні та висловив вдячність усім структурам, а також партнерами та донорам які долучаються до цієї підтримки. Водночас він закликав їх «зберігати Україну в центрі глобального гуманітарного порядку денного разом з іншими постраждалими регіонами».

Нагадаємо, росіяни накопичили понад 200 крилатих ракет Х-101 та 300 балістичних ракет «Іскандер». Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. Він зауважив, що виробництво ракет наразі активно триває. Також Вадим Скібіцький зауважив щодо дронів. За його словами, варто використовувати проти них й інші засоби протидії – санкції, кіберудари та інформаційні операції.

До слова, українські війська почали застосовувати західні системи озброєння для ударів по військових об'єктах на території Росії. Це відкриває нові можливості для успішного ведення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що серія ударів, здійснених ЗСУ 19-20 листопада, свідчить про використання далекобійної західної зброї для створення складних і ефективних ударних «пакетів». Зокрема, під час атак українські сили застосували ударні безпілотники дальнього радіуса дії та ракети Storm Shadow, завдавши ударів по військових цілях у глибині російської території.

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Теги: росія військові боєприпаси хімікати населення Сергій Кислиця росіяни

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