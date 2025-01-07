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У Японії з'явиться нове футуристичне місто від Toyota: усі подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Японії з'явиться нове футуристичне місто від Toyota: усі подробиці
Toyota Motor Corporation оголосила про завершення першої фази будівництва Toyota Woven City
фото: global.toyota

Нове місто від Toyota в Японії  уже готове до своїх перших мешканців

Компанія Toyota Motor має намір поселити перших 100 жителів футуристичного міста біля підніжжя гори Фудзі в Японії вже цієї осені. Про це пише The Verge.

«Японський автомобільний гігант поінформував громадськість про хід проєкту вартістю $10 млрд, який, як кажуть, є «живою лабораторією», де люди можуть жити, одночасно випробовуючи футуристичні проєкти. Toyota заявила, що завершила першу фазу будівництва, а офіційний запуск запланований на 2025 рік», – пишуть журналісти.

Спочатку Woven City складатиметься переважно зі співробітників автовиробника та їхніх родин, а надалі чисельність населення планується збільшити до приблизно 2000 осіб на початковому етапі, повідомили у Toyota.

«Цього року ми почнемо переселення мешканців, поступово реалізуючи концепцію Woven City», – зазначив голова правління Toyota Акіо Тойода на пресконференції у Лас-Вегасі. 

За його словами, плани у компанії більш ніж амбітні, і частина уже реалізована. 

«Woven City – це більше, ніж просто місце для життя, роботи та розваг. Це місце, де люди можуть винаходити та розвивати різноманітні нові продукти та ідеї. Це «жива лабораторія», де мешканці є охочими учасниками, що дає винахідникам можливість вільно перевіряти свої ідеї в безпечному і реальному середовищі», – вважає Акіо Тойода.

Тойода представив концепцію «живої лабораторії» п'ять років тому, коли обіймав посаду президента Toyota. Він тоді повідомив, що місто буде повністю екологічним і стане реальною демонстрацією штучного інтелекту, передової робототехніки, безпілотних автомобілів та «розумних» будинків.

Раніше співробітники космічної компанії SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, подали офіційну петицію про створення міста Старбейсз (Starbase) в американському Техасі.

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Теги: продукти місто населення Toyota Японія технології

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