Названо найнебезпечніший пляж на Землі

Загадковий чорний пляж розташований на південному узбережжі Ісландії і є туристичною визначною пам’яткою

Ісландія славиться своїми неймовірними пейзажами, але серед льодовиків та вулканів ховається і небезпека. Однією з таких «пасток» для туристів є пляж Рейнісф’яра, відомий своїм чорним піском та підступними хвилями, які вже забрали життя багатьох людей. Про це пише IFLScience.

Цей мальовничий, але небезпечний пляж розташований на південному узбережжі Ісландії. Він навіть фігурував у серіалі «Гра престолів», що приваблює сюди ще більше туристів. Чорний колір піску обумовлений вулканічними виверженнями – це крихітні фрагменти базальту.

Але головна небезпека пляжу – це хвилі-кросери, або сплячі хвилі. Вони ховаються серед звичайних хвиль, а потім раптово налітають на берег, сягаючи набагато далі, ніж можна очікувати. Якщо людина опиниться занадто близько до води, хвиля збиває її з ніг, а потім сильна течія тягне у відкрите море.

З 2014 по 2022 рік на пляжі сталося 12 серйозних інцидентів, 5 з яких закінчилися смертю. Місцева влада встановила попереджувальні знаки та систему світлофорів, які вказують на рівень небезпеки. Але, на жаль, туристи часто ігнорують попередження, ризикуючи власним життям заради вражаючих фотографій.