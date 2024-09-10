Брянськ атакували безпілотники: лунають вибухи

Ймовірно, велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та прямують в інші регіони РФ

Місцева влада повідомляє про роботу ППО

У російському місті Брянськ в ніч проти 10 вересня пролунала серія вибухів. Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах та Telegram-канали.

Повідомляється, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляє про нібито «відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БпЛА» по території регіону.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що велика кількість безпілотників пролетіли Брянщину та прямують в інші регіони країни-агресорки.

Також у мережі опублікували відео вибухів.

Нещодавно на всій території Білгородської області РФ оголошувалася ракетна небезпека. Зокрема, вибухи чули жителі Білгорода та села Таврово Білгородського району. Губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив про роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області, де досі триває детонація. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як зазначають джерела, цієї ночі безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області Росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.