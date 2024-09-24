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На Черкащині двічі пролунали вибухи: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Черкащині двічі пролунали вибухи: що відомо
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 21:50

На Черкащині о 04:47 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне. Згодом о 05:21 було чути повторні вибухи.

Голова ОВА Ігор Табурець ще до того, як в області пролунали вибухи зазначив: «Підвищена небезпека зберігається. В області працює ППО».

Повітряні сили повідомляли, що групи БпЛА на сході Черкащини рухаються на захід. Також присутні БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей – курсом на Київщину.

Повітряна тривога на Черкащині триває з 21:50.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

На Черкащині двічі пролунали вибухи: що відомо фото 1
скриншот: alerts.in.ua

До слова, цієї ночі росіяни повторно вдарили по Запоріжжю: постраждала критична інфраструктура та цивільна забудова. Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

«Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені», – інформує голова ОВА. Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок російського удару збільшилась до п'яти людей, серед них – 13-річна дівчина.

Окупанти вперше атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.

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Теги: Черкащина небезпека тривога росіяни системи ППО

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