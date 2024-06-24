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Для Грузії можуть закритися двері до ЄС? Боррель відкрито пригрозив владі Тбілісі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Для Грузії можуть закритися двері до ЄС? Боррель відкрито пригрозив владі Тбілісі
Боррель висловився щодо перспектив Грузії у ЄС
фото із відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Ясно одне: якщо грузинський уряд продовжить робити те, що він робить, двері в ЄС будуть закриті для Грузії»

Європейський союз зачинить двері для Грузії у разі, якщо Тбілісі продовжить слідувати нинішнім політичним курсом, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, зараз у Європі не ухвалюють конкретних рішень з грузинського питання, проте незабаром ситуація може змінитися. Про це пише Interpressnews.

«Ми збираємося обговорити поточну ситуацію в Грузії. І ясно одне: двері до членства в ЄС відкриті для Грузії, але якщо уряд продовжить йти тим же шляхом, ці двері будуть закриті, і грузинський народ заплатить за наслідки. Європейська перспектива буде відтермінована, чи навіть скасована», – пояснив він.

Боррель нагадав: поки що в країнах Євросоюзу проводяться консультації про те, які заходи можна буде запровадити щодо Грузії та попередив про можливість обмежень фінансової підтримки країни. Крім того, можуть бути обмежені контакти на найвищому політичному рівні. Дипломат стверджує, що ці заходи не торкнуться населення Грузії.

За його словами, сьогодні він представить міністрам закордонних справ план, в якому пояснюється, що можна зробити в короткостроковій і середньостроковій перспективі, щоб вплинути на те, що відбувається в Грузії.

Раніше в Євросоюзі анонсували можливість призупинення двосторонніх візитів на високому рівні у зв'язку із законом про іноагентів, ухваленим урядом Грузії. Також заявляється, що європейські країни можуть обмежити свою участь у грузинських заходах та різноманітних переговорах.

Нагадаємо, Грузії загрожують потенційні санкції ЄС, скорочення фінансової допомоги та візові обмеження через суперечливий закон про іноземних агентів. Зокрема, санкції може бути запроваджено проти вищих посадових осіб Грузії, скорочення фінансової допомоги та обмеження безвізових поїздок через ухвалення суперечливого закону про іноземних агентів. Раніше закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.

Читайте також: Грузія може втратити безвіз з Євросоюзом та фінансування через дії влади – ЗМІ
Теги: санкції закон Грузія фінансування населення Європейський союз Боррель обмеження

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