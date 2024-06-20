Міноборони запустило чат-бот «Армія+»: яка його мета та як скористатися

Раніше Міноборони запустило сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України

Чат-бот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань

Міністерство оборони України запустило новий чат-бот «Армія+», створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям. Про це повідомляє пресцентр Міноборони України.

Зазначається, що за допомогою боту можна отримати підтримку як військовим, так і цивільним.

«Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань», – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України спільно з представництвом Міжнародної організації з Міграції в Україні розробило та запустило е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. Наразі на порталі визначено 7 542 послуг.

Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран, на ній ветерани та ветеранки, їхні родини, сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти послуги, що пропонує для них державою, а також недержавні й міжнародні організації.

Також у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До слова, від учора у мобільному застосунку «Резерв+» доступний електронний військово-обліковий документ. Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку. Тестовий режим додатку «Резерв+» завершиться у середині червня і вже влітку у додатку з'явиться електронний військовий квиток – аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом.