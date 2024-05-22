Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом

Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС

Українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів

Верховна рада ухвалила в цілому закон №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Документ передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці – в Україні.

Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме – отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/Rlah).

Також закон гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством Європейського Союзу.

Нагадаємо, законопроєкт щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу був зареєстрований в парламенті 17 листопада 2023 року.

Зазначалося, що це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома».

Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

До слова, у п'ятницю, 23 лютого, Верховна рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10265 єдину роумінгову зону з ЄС.