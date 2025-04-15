Найбільший металургійний холдинг країни у квітні підвищив зарплати працівникам

У травні 2024 року «Метінвест» у середньому на 15% підвищив зарплати працівникам виробничих та ремонтних підприємств

«Метінвест» Ахметова у квітні підвищив зарплати працівників до 20%

Перегляд заробітних плат у компанії відбувся 1 квітня, і передбачає диференційований підхід. Оклади виробничого персоналу зростуть до 20% залежно від категорії, а найбільше підвищення отримають співробітники кваліфікованих гостродефіцитних професій. Водночас, оклади лінійних керівників та адміністративно-управлінського персоналу промислових та сервісних підприємств «Метінвесту» зростуть у середньому на 10%.

Рішення про підвищення прийняли попри складну фінансову ситуацію: у 2024 році чистий збиток «Метінвесту» зріс ушестеро проти попереднього року, до $1,152 млрд. У зв’язку з наближенням фронту та загрозою для життя співробітників «Метінвест» призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

«Ми добре розуміємо, як важливо сьогодні мати фінансову стабільність. Попри війну, складну ситуацію на ринках збуту й зростання витрат, ми вирішили підвищити зарплати співробітникам. Це непросте рішення, але ми свідомо беремо на себе це навантаження, бо цінуємо наших людей і їхній внесок у спільну справу. «Метінвест» і надалі дбатиме про соціальну підтримку своєї команди», – сказав генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Нагадаємо, у травні 2024 року «Метінвест» у середньому на 15% підвищив зарплати працівникам виробничих та ремонтних підприємств, а у вересні 2024 року – адміністративно-управлінському персоналу виробничих і сервісних активів.

Раніше компанію «Метінвест» Ріната Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.