Невідомі підірвали залізницю у Білорусі

Звук від вибуху було чути навіть за 8 км від епіцентру подій

Вибух пролунав в Колодящах, під Мінськом

Невідомі підірвали залізничне полотно під Мінськом у Білорусі. Гучний вибух пролунав на станції Озерище. Про це повідомляє моніторингова група «Білорускі Гаюн».

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Як зазначається, вибух пролунав в Колодящах, під Мінськом. Звук було чутно навіть в мікрорайонах, що розташовані за 8 км від населеного пункту.

«О 23:20 5 жовтня у Колодищах, під Мінськом, було чути вибух. Звук від вибуху чули навіть у мінських мікрорайонах Уруччя та Зелений луг, що знаходяться за 8 км.

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Вранці силовики почали опитувати місцевих мешканців і їм повідомили, що це був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією підірвано під'їзні шляхи.

Раніше повідомлялося, що унаслідок підриву залізничних колій у Брянській області Росії, два локомотиви і сім вагонів потяга, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок.