Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Невідомі підірвали залізницю у Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Невідомі підірвали залізницю у Білорусі
Звук від вибуху було чути навіть за 8 км від епіцентру подій
фото ілюстративне

Вибух пролунав в Колодящах, під Мінськом

Невідомі підірвали залізничне полотно під Мінськом у Білорусі. Гучний вибух пролунав на станції Озерище. Про це повідомляє моніторингова група «Білорускі Гаюн».

Як зазначається, вибух пролунав в Колодящах, під Мінськом. Звук було чутно навіть в мікрорайонах, що розташовані за 8 км від населеного пункту.

«О 23:20 5 жовтня у Колодищах, під Мінськом, було чути вибух. Звук від вибуху чули навіть у мінських мікрорайонах Уруччя та Зелений луг, що знаходяться за 8 км.

Вранці силовики почали опитувати місцевих мешканців і їм повідомили, що це був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією підірвано під'їзні шляхи.

Раніше повідомлялося, що унаслідок підриву залізничних колій у Брянській області Росії, два локомотиви і сім вагонів потяга, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок. 

Теги: Білорусь залізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Невідомі підірвали залізницю у Білорусі
Невідомі підірвали залізницю у Білорусі
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна
Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна
Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру
Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру
Турецький корабель підірвався на міні в Чорному морі – Reuters
Турецький корабель підірвався на міні в Чорному морі – Reuters
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
38K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
36K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
14K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
13K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
9596
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту