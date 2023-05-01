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Підрив колії у Брянській області: місцева влада оголосила план «перехоплення» (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив колії у Брянській області: місцева влада оголосила план «перехоплення» (фото, відео)
На місці події почалася пожежа
фото: телеграм-канал Mash

Правоохоронці РФ розшукують двох чоловіків, які, за попередніми даними, брали участь у підриві залізничного полотна

Унаслідок підриву залізничних колій у Брянській області Росії, два локомотиви і сім вагонів потяга, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок. Потяги на цій ділянці не зможуть курсувати до ранку 2 травня. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram.

«Унаслідок події з рейок зійшли два локомотиви і сім вагонів. Решту вагонів вдалося відігнати на безпечну відстань. Постраждалих немає», – зазначив Богомаз.

Губернатор Брянської області додав, що подія сталася вранці у понеділок, 1 травня, в Унецькому районі, на 136-му кілометрі залізничних колій Брянськ-Унеча. У залізничному складі було 60 вагонів з нафтопродуктами та будівельними матеріалами. На місці події почалася пожежа – як пояснили представники екстрених служб, спалах виник у результаті сходу з рейок локомотива та двох цистерн із газойлем.

Пожежу оперативно загасили, на місці продовжують працювати аварійно-відновлювальні бригади РЖД та оперативні служби. Залізничне сполучення на напрямку станції «Унеча» відновлюватимуть до ранку 2 травня.

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За повідомленням росЗМІ з посиланням на місцевого жителя області, який побажав залишитися анонімним, розповів, перед сходом поїзда з колії було чути вибухи. «Було два гучні вибухи», – поділився очевидець.

Telegram-канал Mash повідомив, що правоохоронці розшукують двох чоловіків, які, за попередніми даними, брали участь у підриві залізничного полотна.

На південному заході Брянської області запроваджено план «Перехоплення». Представники правоохоронних органів у найближчих населених пунктах опитують мешканців кожного будинку, а також вибірково оглядають приміщення та ділянки.

Як повідомлялося, у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося через підрив залізниці

Теги: росія потяг перехоплення пальне Telegram пожежа

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