Невідомі розгромили усипальницю матері Каддафі

Могили рідних Каддафі були знищені майже одразу після його смерті

Усипальниця, в якій раніше лежала мати колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі, була підірвана в Лівії. Про це повідомляє інформаційний портал Al Wasat. За його даними, склеп Аїші Каддафі, який знаходиться в 40 кілометрах на захід від Сирта, серйозно постраждав від рук невідомих вранці 6 лютого. У ньому виявилися зруйновані дверні та



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Могили рідних Каддафі були знищені майже одразу після його смерті

Усипальниця, в якій раніше лежала мати колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі, була підірвана в Лівії. Про це повідомляє інформаційний портал Al Wasat.

За його даними, склеп Аїші Каддафі, який знаходиться в 40 кілометрах на захід від Сирта, серйозно постраждав від рук невідомих вранці 6 лютого. У ньому виявилися зруйновані дверні та віконні прорізи. Будівля була пошкоджена ще раніше зловмисниками і під час авіаудару.

Як відомо, Муаммара Каддафі вбили повстанці 20 жовтня 2011 року.