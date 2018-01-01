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    Невідомі розгромили усипальницю матері Каддафі

    Могили рідних Каддафі були знищені майже одразу після його смерті
    Усипальниця, в якій раніше лежала мати колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі, була підірвана в Лівії. Про це повідомляє інформаційний портал Al Wasat. За його даними, склеп Аїші Каддафі, який знаходиться в 40 кілометрах на захід від Сирта, серйозно постраждав від рук невідомих вранці 6 лютого. У ньому виявилися зруйновані дверні та
    • Сьогодні, 19:14
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    Могили рідних Каддафі були знищені майже одразу після його смерті

    Усипальниця, в якій раніше лежала мати колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі, була підірвана в Лівії. Про це повідомляє інформаційний портал Al Wasat.

    За його даними, склеп Аїші Каддафі, який знаходиться в 40 кілометрах на захід від Сирта, серйозно постраждав від рук невідомих вранці 6 лютого. У ньому виявилися зруйновані дверні та віконні прорізи. Будівля була пошкоджена ще раніше зловмисниками і під час авіаудару.

    Як відомо, Муаммара Каддафі вбили повстанці 20 жовтня 2011 року. 

    НАТО Лівія
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