Нідерланди і Австралія почали переговори з РФ про катастрофу MH17



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Подробиці переговорів, а також місце зустрічі не повідомляються

Нідерланди і Австралія роблять все можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи літака Malaysia Airlines, - міністр

Нідерланди і Австралія провели перші переговори з Російською Федерацією про відповідальність за катастрофу MH17 влітку 2014 року на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє NOS.

За словами міністра, Нідерланди і Австралія роблять все можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи літака Malaysia Airlines.

Водночас, Стеф Блок не розповів подробиці переговорів, поінформувавши, що конфіденційність на даному етапі має вирішальне значення.

Місце переговорів також не розголошується, проте, за деякими даними, така зустріч могла пройти у Відні.

Відзначимо, в травні минулого року Нідерланди і Австралія звинуватили Росію у катастрофу MH17 на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди можуть подати позов проти РФ в міжнародний суд через катастрофу MH17 після того, як Москва відмовилася вести переговори щодо компенсації родичам жертв.

Як повідомлялося, авіакатастрофа сталася 17 липня 2014 року.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу «Бук», привезеного з Росії.

В результаті катастрофи загинули 298 осіб.