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Німеччина 2025 року потерпатиме від засилля екзотичних комарів – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина 2025 року потерпатиме від засилля екзотичних комарів – Bild
Боротьба з азіатським тигровим комаром стане нормою для німців
фото: dpa

У 2025 році екзотичних кровососів у Німеччині буде більше, ніж будь-коли

У Німеччині зростає стурбованість через збільшення кількості азіатських тигрових комарів, які у 2024 році стали однією з головних природних загроз. Про це пише німецьке видання Bild. 

Експерти прогнозують, що у 2025 році ситуація може погіршитися – особливо у південно-західних регіонах, таких як Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц та Гессен. За словами вченого, фахівця з комах Гюнтера Весселя, ці комарі «прийшли, щоб залишитися».

Головною причиною поширення комах стають зміни клімату. «Кліматичні умови, які все частіше характеризуються (у Німеччині, – «Главком») м'якою зимою та спекотним літом, сприяють розмноженню азіатського тигрового комара», – зазначає завідувачка лабораторії інфекційних захворювань Інституту Фрідріха Леффлера в Грайфсвальді Менді Шефер.

Азіатські тигрові комарі відрізняються агресивністю та активністю вдень, що робить їх особливо неприємним для жителів міст.

Для боротьби з комахами використовуються фізичні, біологічні та хімічні методи. Більшість місць розмноження комарів розташовані на приватних територіях, тому важливо своєчасно усувати потенційні вогнища, наприклад стоячу воду.

Експерти попереджають, що збільшення популяції комарів залежатиме від погодних умов. У районах з безліччю водойм – таких як Бранденбург і Мекленбург-Передня Померанія – ймовірність масштабних навал цих комах особливо висока.

Нагадаємо, команда вчених виявила, що комарі «полюють» на людей завдяки тепловим сигналам, які вони вловлюють в інфрачервоному діапазоні. Це означає, що комарі мають своєрідні «вбудовані тепловізори». Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованому в журналі Nature.

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Теги: соціум Німеччина клімат

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