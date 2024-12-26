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Пожертви німецьких організацій для України скоротилися у 25 разів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пожертви німецьких організацій для України скоротилися у 25 разів
Німці стали менше допомагати Україні
фото із відкритих джерел

У німців зменшується бажання жертвувати на потреби України 

Обсяг пожертвувань, надісланих громадянами Німеччини Україні, скоротився за останні два роки у 25 разів. Про це повідомляє телеканал ARD із посиланням на дані об'єднання Aktion Deutschland Hilft.

За даними союзу, який об'єднує понад 20 некомерційних організацій, за неповні 12 місяців поточного року об'єднанню було пожертвовано лише €10 млн. Для порівняння, у перший рік з моменту повномасштабного вторгення громадяни Німеччини направили Україні через Aktion Deutschland Hilft допомогу у розмірі понад 250 млн. євро.

Як підкреслив керуючий директор Aktion Deutschland Hilft Тіло Райхенбах, падіння обсягу пожертв пов'язане з «чисельними кризами» як у світі, так і в Німеччині.

«Це також пов'язано з економічною невизначеністю та страхами перед майбутнім. У результаті люди все більше замикаються і думають лише про своє особисте життя», – продовжив він.

Організація Katastrophenhilfe у Берліні також заявила, що загальна готовність жертвувати кошти на надання допомоги Україні суттєво знизилася у 2024 році. «Навіть збори та заклики до пожертв напередодні Різдва, ймовірно, не зможуть кардинально змінити цю тенденцію», – зазначили в організації.

Голова спілки Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar з Людвігсхафена-на-Рейні Валентина Собецька також наголосила на зниженні готовності громадян Німеччини спрямовувати гроші на підтримку українців.

«Ми відзначаємо значне падіння пожертвувань. Люди втомились. Проте є інші причини. По-перше, зараз створено багато інших організацій допомоги. По-друге, життя стало дорожчим через інфляцію», – резюмувала вона.

До слова, майже кожне третє євро з усіх виплат з безробіття в Німеччині йде іноземцям. Витрати на біженців та мігрантів у Німеччині стрімко зростають. Якщо у 2021 році на підтримку переважно біженців та мігрантів було виділено 5,9 млрд євро, то минулого року ця сума склала вже 12,2 млрд євро – понад чверть усіх витрат на допомогу з безробіття (42,6 млрд євро).

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Теги: військова допомога гуманітарна допомога Німеччина біженці гроші Україна

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