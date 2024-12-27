Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг
фото: Christoph Soeder, dpa

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори після того, як депутати висловили вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцю. Вибори відбудуться 23 лютого 2025 року. Про це повідомляє Bild.

Повідомляється, що Штайнмайєр оголосив про розпуск Бундестагу у п'ятницю, 27 грудня, та призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Це рішення він ухвалив на запит канцлера Олафа Шольца, якому раніше депутати висловили вотум недовіри.

Про намір розпустити парламент ФРН Штайнмаєр оголосив ще 20 грудня. Тоді, за його словами, він переконався, що «більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду».

Нагадаємо, на голосуванні про довіру федеральному уряду канцлера ФРН Олафа Шольца 16 грудня 394 депутати німецького парламенту висловилися проти. 207 членів Бундестагу підтримали уряд, ще 116 утрималися.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий запросити в Бундестазі вотум про довіру уряду Олафа Шольца. Про це пише BR. Як федеральний президент саме він повинен буде прийняти рішення про розпуск Бундестагу. Штайнмайєр заявив 7 листопада: «Якщо Бундестаг позбавить федерального канцлера довіри відповідно до статті 68 основного закону, то я готовий ухвалити таке рішення. У нашій конституції це рішення ухвалюється за певних умов. Але нашій країні потрібна стабільна більшість і уряд, здатний діяти. Це буде моїм критерієм». 

Напередодні Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який за сумісництвом очолював Вільну демократичну партію Німеччини. Звільнення Лінднера ставить хрест на правлячій коаліції ФРН. Шольц також заявив, що на початку наступного року порушить у бундестазі питання вотуму довіри уряду, а дострокові вибори до парламенту таким чином можуть відбутись до кінця березня 2025 року. Пізніше стало відомо, що уряд Німеччини слідом за главою Мінфіну ФРН Крістіаном Лінднером залишать ще три міністри від Вільної демократичної партії. Йдеться про міністрів юстиції, транспорту, а також науки, досліджень та освіти. 

Читайте також:

Теги: Штайнмайєр Німеччина Бундестаг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фрідріх Мерц у Києв
Пролітаючи над Берліном. Про майбутнього канцлера та українську дипломатію
10 грудня, 07:14
Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО
Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили
29 листопада, 16:56
Шольц назвав «російською рулеткою» передання Україні ракет Taurus
Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
30 листопада, 17:35
Фрідріх Мерц підкреслив важливість нарощування обороноздатності Німеччини і Європи
Кандидат на посаду канцлера Німеччини зробив заяву щодо перемоги України
5 грудня, 08:22
Більше за інших німкеням цього року не подобався канцлер Олаф Шольц
Німецький Playboy визнав Шольца «античоловіком року»
8 грудня, 01:28
Робота Контактної групи буде спрямована на розробку єдиної позиції завершення війни
Зеленський повідомив про створення Контактної групи щодо шляхів завершення війни
9 грудня, 18:54
Німецька авіакомпанія відтепер працюватиме без консультантів, аби виправити фінансове становище
«Роками не з'являлись на роботі»: авіакомпанія Lufthansa пішла на радикальний крок щодо працівників
16 грудня, 15:08
Соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно
Партія Шольца в передвиборчій програмі пропише відмову від Taurus для України
16 грудня, 04:32
Макєєв залишиться в Берліні до лютого
Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині – Bild
25 грудня, 22:53

Політика

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг
Молдовський міністр на засіданні проігнорував питання депутата. Той розмовляв російською
Молдовський міністр на засіданні проігнорував питання депутата. Той розмовляв російською
Молдова ухвалила Стратегію національної оборони і назвала головні загрози
Молдова ухвалила Стратегію національної оборони і назвала головні загрози
Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі: Yle рокрило нові деталі
Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі: Yle рокрило нові деталі
Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента
Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента
Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату
Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
28K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
17K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
17K
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор
13K
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua