Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори після того, як депутати висловили вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцю. Вибори відбудуться 23 лютого 2025 року. Про це повідомляє Bild.

Повідомляється, що Штайнмайєр оголосив про розпуск Бундестагу у п'ятницю, 27 грудня, та призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Це рішення він ухвалив на запит канцлера Олафа Шольца, якому раніше депутати висловили вотум недовіри.

Про намір розпустити парламент ФРН Штайнмаєр оголосив ще 20 грудня. Тоді, за його словами, він переконався, що «більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду».

Нагадаємо, на голосуванні про довіру федеральному уряду канцлера ФРН Олафа Шольца 16 грудня 394 депутати німецького парламенту висловилися проти. 207 членів Бундестагу підтримали уряд, ще 116 утрималися.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий запросити в Бундестазі вотум про довіру уряду Олафа Шольца. Про це пише BR. Як федеральний президент саме він повинен буде прийняти рішення про розпуск Бундестагу. Штайнмайєр заявив 7 листопада: «Якщо Бундестаг позбавить федерального канцлера довіри відповідно до статті 68 основного закону, то я готовий ухвалити таке рішення. У нашій конституції це рішення ухвалюється за певних умов. Але нашій країні потрібна стабільна більшість і уряд, здатний діяти. Це буде моїм критерієм».

Напередодні Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який за сумісництвом очолював Вільну демократичну партію Німеччини. Звільнення Лінднера ставить хрест на правлячій коаліції ФРН. Шольц також заявив, що на початку наступного року порушить у бундестазі питання вотуму довіри уряду, а дострокові вибори до парламенту таким чином можуть відбутись до кінця березня 2025 року. Пізніше стало відомо, що уряд Німеччини слідом за главою Мінфіну ФРН Крістіаном Лінднером залишать ще три міністри від Вільної демократичної партії. Йдеться про міністрів юстиції, транспорту, а також науки, досліджень та освіти.