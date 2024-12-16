Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Остаточного рішення про перенесення виробництва Volkswagen Golf з Німеччини ще не прийнято, проте розглядаються дві країни

Складальний конвеєр Golf може переїхати з Німеччини до Мексики. Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Топ-менеджмент обговорює продовження виробництва бензинових хетчбеків за аналогією з моделлю Beelte: після 50 років на основному заводі збірку перенесуть за океан. За даними інсайдерів, у Вольфсбурзі складання паливних Volkswagen Golf навряд чи залишиться.

Остаточного рішення про перенесення виробництва Volkswagen Golf ще не прийнято: майбутнє моделі мало вирішитися на засіданні в листопаді, проте на порядку денному виявилися важливіші переговори з профспілками щодо скорочення персоналу та закриття заводів. При цьому проблеми паливного сімейства нікуди не поділися: маржинальність VW Golf падає, зокрема через дорогу робочу силу.

Джерела Handelsblatt сходяться на думці, що перенесення виробництва з Німеччини – вирішене питання. Однак розглядаються різні варіанти: конвеєр може переїхати не лише до Мексики, а й до Польщі. Оновлений план Volkswagen не виключає виробництва паливного Golf до 2035 року, але електричний ID.Golf вийде у 2028 році, і саме він замінить попередника на конвеєрі у Вольфсбурзі.

Крім Вольфсбурга, хетчбеки Volkswagen Golf збираються в Китаї, але з цієї країни експорт утруднений через мита. Якщо німецький концерн перестане випускати Golf у Німеччині, то тенденція перенесення виробництва культових моделей продовжиться. Нещодавно автомобілі Passat почали випускати у Братиславі (Словаччина), а Polo «переїхав» до Південної Африки.

Найбільша профспілка Німеччини IG Metall оголосила про початок попереджувального страйку співробітників автоконцерну Volkswagen. Раніше найбільша у ФРН профспілка демонстративно нагадала про завершення терміну дії «попередніх домовленостей», досягнутих з керівництвом автоконцерну симоволічно подзвонивши у дзвони у Цвіккау, неподалік найбільшого заводу Volkswagen в Німеччині.