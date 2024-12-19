«Захист від атак ультраправих». ​​Німеччина вносить зміни до Конституції

Реформи мають запобігти захопленню судової влади, як це сталося у нацистському минулому Німеччини, вважають депутати

За внесення змін до Конституції проголосували понад дві третини парламентарів

Бундестаг 19 грудня затвердив у Конституції правила, які регулюють діяльність найвищого суду країни. Так хочуть запобігти можливим загрозам для незалежності таких установ з боку радикальних партій Ультраправа кандидатка у канцлери Німеччини виступає за вихід країни з ЄС. Про це повідомляє Politico.

Політсила «Альтернатива для Німеччини» – друга за популярністю напередодні позачергових виборів 23 лютого. Вона може стати головною опозиційною партією в новому парламенті.

«Дивлячись на інші країни, ми бачимо, що коли автократи приходять до влади, вони майже завжди першочергово виступають проти ефективності та незалежності судової системи», — каже міністерка внутрішніх справ ФРН та представниця Соціал-демократичної партії Ненсі Фезер.

Нові правила сформували ще влітку 2024 року. Тепер судді Конституційного суду перебуватимуть на посаді не більше 12 років, вікове обмеження для них – 68 років, а загальна кількість суддів не може перевищувати 16.

Також вони не зможуть бути переобрані. А зміна правил роботи вищого судового органу вимагатиме більшості у дві третини голосів, а не простої більшості, як було донині.

За внесення змін до Конституції проголосували понад дві третини парламентарів. Реформи мають запобігти захопленню судової влади, як це сталося у нацистському минулому Німеччини, вважають депутати. Голосування стало винятковим прикладом згоди між партіями напередодні виборів.

До прикладу, нещодавно голова ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тіно Хрупалла закликав федеральний уряд визнати Росію переможницею у війні проти України. Він також поставив під сумнів подальше членство Німеччини в НАТО. Про це він заявив в інтервʼю Welt. «Росія виграла цю війну», – заявив Хрупалла. Він додав, що «реальність наздогнала тих, хто каже, що хоче дати Україні змогу перемогти», та закликав німецький уряд «захотіти припинити війну».

Хрупалла також поставив під сумнів переваги для Німеччини від членства в НАТО.

Також у Берліні група агресивних молодих людей з ультраправими поглядами напала на агітаторів Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца. Внаслідок інциденту, поранень зазнали двоє поліцейських і один член політсили.