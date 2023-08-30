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Німеччини передала Україні нову партію танків Leopard, радар та безпілотники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччини передала Україні нову партію танків Leopard, радар та безпілотники
У новий пакет допомоги від Німеччини увійшли 10 бойових танків Leopard
фото з відкритих джерел

Поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки

Сьогодні, 30 серпня, Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 1A5. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 10 бойових танків Leopard 1A5;
  • один радар TRML-4D;
  • 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;
  • чотири транспортери танків HX81;
  • понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

За даними уряду, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вперше передала Україні ракети для Patriot. Зазначається, що за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Також Німеччина підтвердила, що Україна отримає 25 танків Leopard 1 на додаток до тих, які були обіцяні раніше. Цю техніку ФРН викупила в бельгійської приватної збройової компанії OIP Land Systems.

Читайте також: Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Теги: окупанти Німеччина Україна озброєння війна

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