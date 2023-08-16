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Липнева атака на Кримський міст: ЗМІ показали відео від СБУ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Липнева атака на Кримський міст: ЗМІ показали відео від СБУ
Український морський дрон
фото: CNN

Представники СБУ розкрили деталі операції, яка відбулася минулого місяця, і наголосили, що будуть нові подібні атаки

Служба безпеки України (СБУ) надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня. Про це повідомляє CNN.

Представники української спецслужби також розкрили додаткові деталі операції, яка відбулася минулого місяця, і наголосили, що будуть нові подібні атаки.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що використання безпілотника, отримало назву «Морський малюк» (Sea Baby), є результатом довгострокової розробки, що розпочалася безпосередньо після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Морські безпілотники є унікальним вдосконаленням, створеним спеціально Службою безпеки України, і жодна приватна компанія не брала в цьому участі. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, ВДК (великий десантний корабель) «Оленегорський Гірник» та танкер SIG», - зазначив він.

Служба безпеки України надала журналістам відеоматеріали з липневої операції, на яких було продемонстровано екран пілота, за кілька хвилин до того, як безпілотник доставив 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту.

За даними CNN, джерела в СБУ також надали два відео від камер відеоспостереження, де зафіксовано момент удару одного безпілотника по дорожній частині мосту, а через приблизно 5 хвилин - ще одного удару, цього разу по залізничній ділянці з іншого напрямку.

Керівник СБУ Малюк також взяв на себе відповідальність за першу атаку на незаконний Кримський міст 8 жовтня, але відмовився повідомити подробиці.

Нагадаємо, уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

Пізніше окупаційна влада тимчасово захопленого Криму прокоментувала нічну атаку безпілотниками на півострів. Вона нібито була масованою та тривалою. Водночас керівниця пресцентру Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк пояснила, що ранкові вибухи у Севастополі 16 липня можуть бути навмисною провокацією росіян.

Унаслідок падіння прольоту Кримського мосту 17 липня щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.

 

Теги: Василь Малюк відео влада безпілотник Кримський міст окуповані території корабель

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