ЗМІ дослідили, чому Пригожина так довго не чіпали

Президент Російської Федерації Володимир Путін допустив дві слабкості, які призвели до смерті Пригожина

23 серпня в результаті авіакатастрофи загинув Євген Пригожин, власник приватної військової компанії «Вагнер». Разом з ним загинув командир, відомий під псевдонімом Дмитро «Вагнер» Уткін, а також інші керівники цієї організації. Західні ЗМІ дослідили життєвий шлях фігурантів: хотіли з'ясувати, чому Пригожин прожив «так довго». Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін допустив дві слабкості, які призвели до смерті Пригожина.

Перша причина – Путін заохочує конфлікти між своїми підлеглими. Завдяки цьому, вважає видання, підлеглі ставали слабшими і він їх контролював.

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Друга причина - «схильність до прокрастинації», тобто тенденція відкладати вирішення справ на потім. Ця зволікання спричинило те, що голова Кремля занадто довго не вирішував питання щодо Пригожина, і ситуація стала настільки критичною, що було прийнято рішення припинити його діяльність.

Між виникненням конфлікту, пов'язаного з Пригожиним, та його загибеллю минуло два місяці. Це свідчить про те, що рішучі дії були відкладені Путіним на пізніше. Протягом цього часу він спостерігав, як бойовики «Вагнера» знаходилися в Білорусі, Пригожин брав участь у Росія-Африка саміті у Санкт-Петербурзі, а також випускав заяви з пустелі. У той час, коли Путін займався іншими справами – торгівлею зерном, відносинами з Туреччиною, ПАР та БРІКС – він не зосереджував увагу на внутрішніх конфліктах.

Які амбіції були у Пригожина

Наразі можна лише припускати, які саме амбіції керували Пригожиним, однак експерти виокремили три можливі сценарії, які, ймовірно, цікавили загиблого російського діяча:

Політичні амбіції: можливість балотуватися до Держдуми Російської Федерації від лівоцентристської партії «Справедлива Росія».

Міг стати «клапаном» для випускання пари «розлючених правих» – раніше цією людиною був Володимир Жириновський, який помер незадовго до вторгнення.

Або ж намагався зайняти місце міністра оборони Шойгу чи проштовхував на цю посаду свого прибічника генерала Сергія Суровікіна.

З видання наведено кілька ключових тез з виступів Пригожина. Наприклад, він висловлював критику Міністерства оборони РФ за неефективне управління військовим конфліктом: «Ті, хто заважає нам виграти цю війну, прямо працюють на ворога». Також говорив про чиновників та їхні родини, які розкішно жили під час війни: «їдять сніданок, обід і вечерю із золотих тарілок». Після втрат найманців під Бахмутом навіть висловився проти Путіна: «Щасливий дідусь вважає, що це нормально». А якщо виявиться, що дідусь – повний м***к?»

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Надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.

Ким були пасажири та екіпаж літака

За даними Росавіації, на борту розбитого літака Пригожина були десятеро осіб, у тому числі й ватажок ПВК.

Пасажири розбитого Embraer-135: Сергій Пропустін, Євген Макарян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Дмитро Уткін, Микола Матусєєв та Євген Пригожин.

Екіпаж: командир Олексій Левшин, другий пілот Рустам Карімов та бортпровідниця Крістіна Распопова.

Уночі 24 серпня завершилася пошукова операція на місці авіакатастрофи. Рятувальники знайшли рештки тіл усіх десяти осіб, що перебували на борту.

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За даними російських ЗМІ, Сергій Пропустін, Олександр Тотмін та Євген Макарян є бойовиками ПВК «Вагнер». А Валерій Чекалов та Дмитро Уткін – заступники Пригожина.

Подальша доля «Вагнера»

Прокремлівське видання Readovka повідомило, що ПВК «Вагнер» має спеціальний план, який запускається негайно в разі смерті Пригожина та командирів угруповання.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) убивство ватажка «Вагнера» драматично вплине на майбутнє цього угруповання, адже посіє страх серед командирів і бойовиків та деморалізує їх.