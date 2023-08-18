Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів
фото з відкритих джерел

Мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися

Столична влада оновила інтерактивну мапу з адресами укриттів, якими слід користуватися під час повітряної тривоги у Києві. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Оновлена мапа укриттів доступна на порталі за посиланням та у застосунку «Київ Цифровий». Щоб подивитися мапу в застосунку, потрібно натиснути «Більше сервісів» та в розділі «Безпека» оберіть відповідний пункт.

Як зазначається,  спеціалісти Департаменту муніципальної безпеки спільно з КП ГІОЦ щотижня актуалізують інформацію на цих ресурсах. При цьому мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися.

Як повідомлялося, у Києві вже перевірили понад 1600 укриттів комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва. 

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

Читайте також: Кличко заїхав без попередження оглянути укриття, на які скаржились кияни (відео)
Теги: укриття кияни влада безпека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох громадян України є серйозні питання до народних обранців
«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади
Вчора, 15:59
В Україні виник дефіцит фахівців в одній галузі
В Україні виник дефіцит фахівців в одній галузі
16 серпня, 07:54
Росія хоче залучати трудових мігрантів із Північної Кореї
Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії
1 серпня, 16:38
Британія ввела санкції проти Михайла Фрідмана (у центрі), але дозволила йому зберегти персонал
Витрачають мільйони: російські олігархи знайшли лазівку до заморожених рахунків
27 липня, 22:42
Прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вайль
Владу одного з регіонів Німеччини політики підозрюють у зв'язках з Росією – Bild
27 липня, 16:35
Галущенко нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Росією ЗАЕС
Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті
26 липня, 08:55
Росіяни продовжують тікати до Європи
Попри війну, ЄС гостинно «відкриває двері» росіянам – ЗМІ
25 липня, 21:49
Унаслідок обстрілів Курської області ніхто з громадян не постраждав
Пошкоджені будівлі та пожежа: Росія заявила про обстріли Курської області
24 липня, 04:03
Глава уряду Ірландії Лео Варадкар приїхав із робочим візитом до україни
Економічна взаємодія та безпека: Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Ірландії (відео)
19 липня, 15:38

Новини

Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів
Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів
Кличко назвав людину, яка замінить скандального чиновника Никоряка на посаді
Кличко назвав людину, яка замінить скандального чиновника Никоряка на посаді
Посадовиця Дніпровської РДА, яка закупила овочерізок на 300 тис. грн, отримала підозру
Посадовиця Дніпровської РДА, яка закупила овочерізок на 300 тис. грн, отримала підозру
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
Станіслава Лесіївна: у Києві дівчина змінила ім'я по батькові на по матері
Станіслава Лесіївна: у Києві дівчина змінила ім'я по батькові на по матері
«Кортес». Найпопулярніший камерний театр столиці розпочинає сезон прем’єрою
«Кортес». Найпопулярніший камерний театр столиці розпочинає сезон прем’єрою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
25K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
18K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
12K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
8860
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту