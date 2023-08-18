Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів

Мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися

Столична влада оновила інтерактивну мапу з адресами укриттів, якими слід користуватися під час повітряної тривоги у Києві. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Оновлена мапа укриттів доступна на порталі за посиланням та у застосунку «Київ Цифровий». Щоб подивитися мапу в застосунку, потрібно натиснути «Більше сервісів» та в розділі «Безпека» оберіть відповідний пункт.

Як зазначається, спеціалісти Департаменту муніципальної безпеки спільно з КП ГІОЦ щотижня актуалізують інформацію на цих ресурсах. При цьому мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися.

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Як повідомлялося, у Києві вже перевірили понад 1600 укриттів комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.