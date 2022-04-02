Німецький віцеканслер пояснив небажання посилити допомогу Україні

Роберт Габек побоюється стати «мішенню для Росії»

Німецький віцеканцлер Роберт Габек побоюється «зробити Німеччину мішенню для Росії», через що відкидає заклики України допомогти її Збройним силам ще більше.

Як повідомляє Rheinische Post, на відповідне запитання німецький топчиновник заявив, що «у всьому, що ми робимо, ми повинні бути дуже обережними, щоб не робити якихось необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії».

«У політиці немає морально бездоганної позиції. Але завжди є міркування щодо запобігання більшому злу. Всі політичні кроки є похідними від цього», – зазначив Габек.

Учора, 1 квітня, Габек та інші топчиновники ФРН, разом з канцлером Олафом Шольцом, зустрілися у Берліні з легендарним українським боксером Володимиром Кличком, який розповідав та показував їм жахи війни Росії проти України та закликав зробити більше для підтримки.

У перші години повномасштабного вторгнення російських окупантів український посол у Берліні Андрій Мельник вкотре закликав ФРН допомогти ЗСУ зброєю, а країні – запровадженням санкцій проти РФ, на що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україні «залишилося ще кілька годин». Тоді, за словами посла, Габек сидів із ним на зеленому шкіряному дивані і був повністю спустошений. Мельник розповів, що віцеканцлеру було гірко і соромно від того, що улітку, вимагаючи зброю для України, він дозволив партії розгромити його позицію.