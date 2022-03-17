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    Думки вголос

    Будь-який мирний договір з Росією – це спосіб врятувати агресора від повної поразки

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Країна, яка загрожує всьому світу ядерною зброєю, вже не може укладати мирні договори - Будь-який мирний договір з Росією – це спосіб врятувати агресора від повної поразки
    Країна, яка загрожує всьому світу ядерною зброєю, вже не може укладати мирні договори

    Про договір з Росією

    Як ми можемо укладати договір про мир з путінською Росією, яка не вміє, не хоче і не дотримуватиметься жодних мирних договорів?

    Країна, яка загрожує всьому світу ядерною зброєю, як єдиний аргумент своєї політики, просто вже не може укладати мирні договори. Тим більше, що навіть Кремль не знає, чи збережеться Росія у нинішньому вигляді та стані.

    А «переможці» у цій страшній російсько-українській війні 2022 року – США та Китай навряд чи будуть відвертими з Україною щодо своїх планів майбутнього, ослабленої та зганьбленої на весь світ, путінської Росії.

    Ще гірше те, що країни-гаранти такого міфічного договору між Україною та Росією підозріло нагадують список країн, які підписали Будапештський меморандум, який, як ми вже переконалися, виявляється ніхто і не збирався виконувати.

    Тому будь-який мирний договір з Росією, в умовах глибокої кризи міжнародного порядку та ООН або відсутності інституту міжнародних гарантій, є скоріше дипломатичним способом країн «Великої Сімки» обмежити національні інтереси України та врятувати Росію від повної поразки.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія США війна Китай Україна #stoprussia
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    Будь-який мирний договір з Росією – це спосіб врятувати агресора від повної поразки