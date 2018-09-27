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    У світі

    Норвегія і Росія підписали новий договір про кордон

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    Норвегія і Росія підписали новий договір про кордон

    Новий документ зафіксував більш точні дані про кордон між двома державами

    Представники Норвегії і Росії підписали в Москві нову угоду про кордон між країнами. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Норвегії.

    Новий документ зафіксував більш точні дані про кордон між двома державами. Зокрема, в договорі містяться оновлені і уточнені карти.

    Угоду підписали радник МЗС Норвегії з міжнародного права Кьелль Крістіан Егге і посол з особливих доручень МЗС РФ Олексій Обухів.

    «Чіткі і ясні кордони з державою-сусідом важливі для Норвегії. Я задоволена, що сьогодні ми підписали нову угоду, яка дає деталізований і оновлений опис кордону з Росією, засноване на сучасних технологіях. Це важливо для місцевого населення і всіх, хто подорожує вздовж кордону. Договір є результатом продуктивної і ґрунтовної спільної роботи експертів двох країн», - заявила міністр закордонних справ Норвегії І Еріксен Сорейде.

    Зазначимо, раніше повідомлялося, що Норвегія розпочала будівництво стіни на кордоні з Росією. Стіна буде побудована на прикордонний контрольно-пропускному пункті Стурскуг. Цей мур покликаний захищати північну кордон Шенгенської зони від напливу біженців

    МЗС Росія міністр Норвегія
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