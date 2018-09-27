Норвегія і Росія підписали новий договір про кордон



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Новий документ зафіксував більш точні дані про кордон між двома державами

Представники Норвегії і Росії підписали в Москві нову угоду про кордон між країнами. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Норвегії.

Новий документ зафіксував більш точні дані про кордон між двома державами. Зокрема, в договорі містяться оновлені і уточнені карти.

Угоду підписали радник МЗС Норвегії з міжнародного права Кьелль Крістіан Егге і посол з особливих доручень МЗС РФ Олексій Обухів.

«Чіткі і ясні кордони з державою-сусідом важливі для Норвегії. Я задоволена, що сьогодні ми підписали нову угоду, яка дає деталізований і оновлений опис кордону з Росією, засноване на сучасних технологіях. Це важливо для місцевого населення і всіх, хто подорожує вздовж кордону. Договір є результатом продуктивної і ґрунтовної спільної роботи експертів двох країн», - заявила міністр закордонних справ Норвегії І Еріксен Сорейде.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Норвегія розпочала будівництво стіни на кордоні з Росією. Стіна буде побудована на прикордонний контрольно-пропускному пункті Стурскуг. Цей мур покликаний захищати північну кордон Шенгенської зони від напливу біженців