Нова провокація Кремля. «Президент» Бібілов віддає Південну Осетію Росії

На тлі поразок у війні з Україною пропаганда шукає хоча б якусь перемогу Росії

Так званий президент Південної Осетії Анатолій Бібілов має намір зробити всі необхідні юридичні кроки для входження «республіки» до складу Росії. Він назвав це завдання стратегічною метою, повідомляє Interfax.

«Президент» Південної Осетії виступив із заявою в якій повідомив про намір «республіки» увійти до складу Росії найближчим часом.

«Я вважаю, що об'єднання з Росією - наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися. Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. «республіка Південна Осетія» буде у складі своєї історичної батьківщини – Росії», – йдеться в заяві.

Так само він зазначив, що осетинський народ розділений, і його історичною метою є возз'єднання в рамках однієї держави.

Відзначимо, що у відповідь на заяви Бібілова, сенатор Андрій Клімов сказав що немає ніяких правових перешкод для того, щоб «виконати мрію осетинського народу».

«Закони РФ передбачають процедуру прийняття держав до складу Росії, для цього осетинському народу потрібно висловити волю через референдум», – додав Клімов.

Південна Осетія – самопроголошена держава на Південному Кавказі, створена Путіним за рахунок окупації частини Грузії. На території «республіки» розміщено російську військову базу, солдати якої нещодавно були передислоковані для війни в Україні