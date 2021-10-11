Новий президент Естонії склав присягу

63-річний Алар Каріс з другої спроби був обраний президентом у естонському парламенті

Згідно з Основним законом 1992 року Естонія є парламентською республікою, повноваження президента значною мірою обмежені

Новим президентом Естонії сьогодні, 11 жовтня, було проголошено Алара Каріса. Він склав присягу у залі засідань парламенту, передає Delfi.

Алар Каріс разом з дружиною прибув до канцелярії президента о 14:15, де його зустріла попередня президентка Керсті Кальюлайд з чоловіком.

Пізніше, о 15:00, розпочалося засідання парламенту, на якому Кальюлайд виступила з промовою.

Після цього Каріс проголосив присягу та виступив зі своєю першою промовою на посту президента.

Алар Каріс фото: ERR

«На посту президента я хочу відігравати у першу чергу зважувальну роль. За необхідності виступатиму посередником. Сподіваюся, ви розумієте, що я налаштовую свої думки в унісон з науковими знаннями. Це не тільки моя свобода, але і мій обов'язок», – заявив Каріс у своїй інавгураційній промові.

Також новий президент Естонії згадав своїх попередників: «Леннарт Мері визначив правила сучасної і незалежної держави. Арнольд Рюйтель переконав наших сільських жителів у важливості вступу Естонії в ЄС і НАТО. Тоомас Хендрік Ільвес за допомогою технологій примножив роль нашої країни в світі. Керсті Кальюлайд не мовчала, коли бачила, що більш слабких кривдять. І звернула увагу громадськості на проблеми домашнього насильства».

Нагадаємо, що у Естонії фігура президента є другорядною у системі державної влади. На цю посаду вибори відбуваються у парламенті.

Алар Каріс був обраний 31 серпня у другому турі виборів. Каріс, висунутий на посаду Партією реформ і Центристською партією, за освітою біолог.

Раніше він був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а з жовтня 2017 року очолював Національний музей Естонії.

Каріс ніколи не входив до жодної політичної партії, що вважається його перевагою.

А його попередниця, Керсті Кальюлайд, стала зіркою українського медіапростору 2019 року, коли презентувала лідеру України Володимиру Зеленському, який прилетів з візитом до цієї балтійської країни, «іменний» велосипед, натякнувши на логотип президентської партії «Слуга народу», де Зеленський був зображений саме на цьому транспортному засобі. У соцмережах висміяли Зеленського за цю історію з подарунком, назвавши її тролінгом з боку Кальюлайд.

2021 року, під час візиту до Києва, Кальюлайд відзначилася уже не такими веселими інцидентами. Зокрема, президентка Естонії заявила, що Україна поки не підходить під вимоги членства у ЄС. Хоча при цьому президентка Естонії зазначила, що Євросоюзу треба бути сміливішим у питання розширення. Згодом очільниця Естонії заявила, що її землякам не варто інвестувати в Україну, бо у цій країні є «повно нюансів».