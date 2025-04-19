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У Конго щонайменше 148 людей загинули під час пожежі на судні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Конго щонайменше 148 людей загинули під час пожежі на судні
Трагедії на водному транспорті є поширеними в Конго через перевантаженість суден
фото з відкритих джерел

Близько 100 осіб було врятовано

У Демократичній Республіці Конго щонайменше 148 людей загинули, а понад 100 вважаються зниклими безвісти внаслідок пожежі на судні на річці Конго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що на річці Конго загорівся та перекинувся човен, на борту якого перебувало близько 500 пасажирів. Пожежа виникла через приготування їжі на борту.

Пасажири, зокрема, діти стрибали у воду, не вміючи плавати, що призвело до численних утоплень.

Близько 100 осіб було врятовано, багато з них отримали серйозні опіки. Постраждалих доставили до тимчасового притулку, а тих, хто отримав опіки направили до місцевих лікарень.

Триває рятувальна операція.

Трагедії на водному транспорті є поширеними в Конго через перевантаженість суден, недостатній контроль за безпекою та обмежену інфраструктуру. Річки залишаються основним засобом пересування для понад 100 мільйонів мешканців країни, особливо в віддалених районах.

Нагадаємо, щонайменше 78 людей потонули в озері Ківу на сході Демократичної Республіки Конго унаслідок перекидання човна зі 278 пасажирами на борту.

До слова, у провінції Південне Ківу Республіки Конго сталася раптова повінь, яка забрала життя щонайменше 203 людей. 

Також ми писали, що увʼязнені, які втекли із вʼязниці в місті Гома в Демократичній республіці Конго, зґвалтували і спалили живцем понад 160 жінок. 

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Теги: пожежа потонули

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