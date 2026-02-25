Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга

Росія обманом залучає громадян Африки у війну проти України. Нині у російській армії воюють понад 1780 найманців із 36 африканських країн

Російська Федерація продовжує масштабно залучати іноземних найманців для ведення агресивної війни. На сьогодні у лавах окупаційної армії зафіксовано понад 1700 громадян із різних країн Африки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції в Києві, інформує «Главком».

На спільній пресконференції з главою закордонного відомства Республіки Гана Самуелем Окудзето Аблаквою Сибіга заявив, що Кремль використовує фінансову скруту та правову незахищеність людей.

«Росія намагається затягувати у смерть, у війну громадян Африки. За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з Африканського континенту в російській армії… Загалом, за нашими даними, участь у бойових діях на стороні Росії беруть представники 36 африканських країн. Тобто це великий виклик, я вважаю», – розповів Сибіга.

За словами міністра, нині дуже важливо викривати такі схеми вербування.

«Ми домовилися з деякими країнами про спільні інформаційні кампанії, як запобігати цим шахрайським діям російської сторони. Тому ця взаємодія буде і надалі продовжуватися», – заявив міністр.

Нагадаємо, РФ вербує іноземців до своєї армії, обіцяючи надати їм російське громадянство. Так, найманці з Гамбії, які воювали на боці Росії проти України, отримали російські паспорти.

Проте це лише показові дії РФ, що мати змогу простіше вербувати іноземних громадян Адже випадки з наданням громадянства є поодинокими. Насправді ж все інакше, більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні та не мають ніякого правового захисту від Росії.