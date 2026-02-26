МЗС розкрило правду про скандал із озброєнням у Буркіна-Фасо

У Міністерстві закордонних справ України назвали ці заяви безпідставними та частиною російської дезінформаційної кампанії

Україна категорично відкидає звинувачення військового режиму Буркіна-Фасо щодо нібито постачання зброї терористичним угрупованням. У Міністерстві закордонних справ назвали ці заяви безпідставними, інформує «Главком».

Українське дипломатичне відомство наголосило, що країна суворо дотримується міжнародного права та стандартів контролю за експортом озброєнь. Так, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не постачала зброю терористам.

«Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення», – написав Тихий у соцмережі Х.

Також він заявив, що такі фейкові історії мають на меті відвернути увагу від візиту міністра закордонних справ Гани до України. І вони не досягнуть успіху.

Цією заявою Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало закиди ганського журналіста Квесі Пратта-молодшого про те, що українська зброя нібито потрапила до рук терористів у Буркіна-Фасо. Журналіст стверджував, що зброя, яку Україна отримує від Заходу або має у власних арсеналах, нібито була використана терористами під час нападу на фермерів у Буркіна-Фасо. Але заяви Пратта не підкріплені жодними фактами.

Нагадаємо, Росія обманом залучає громадян Африки у війну проти України. Нині у російській армії воюють понад 1780 найманців із 36 африканських країн. На спільній пресконференції з главою закордонного відомства Республіки Гана Самуелем Окудзето Аблаквою Сибіга заявив, що Кремль використовує фінансову скруту та правову незахищеність людей.

Також РФ вербує іноземців до своєї армії, обіцяючи надати їм російське громадянство. Так, найманці з Гамбії, які воювали на боці Росії проти України, отримали російські паспорти.

Проте це лише показові дії РФ, що мати змогу простіше вербувати іноземних громадян Адже випадки з наданням громадянства є поодинокими. Насправді ж все інакше, більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні та не мають ніякого правового захисту від Росії.