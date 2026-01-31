Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго

Трагедія сталася на тлі сезону дощів, коли ґрунт у регіоні є вкрай нестабільним

На сході Демократична Республіка Конго внаслідок обвалу на колтановій шахті Рубая загинули понад 200 людей. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами речника губернатора провінції Лубумби Камбере Муйіси обвал стався в середу, 28 січня. Станом на вечір п’ятниці, 30 січня точну кількість жертв ще встановлюють, однак уже підтверджено загибель більш ніж 200 осіб.

Серед загиблих – шахтарі, діти та жінки, які торгували поблизу копальні. Ще кількох людей вдалося врятувати, близько 20 постраждалих із серйозними травмами отримують медичну допомогу.

Радник губернатора, який говорив на умовах анонімності, уточнив, що кількість підтверджених загиблих становить щонайменше 227 осіб. За його словами, трагедія сталася на тлі сезону дощів, коли ґрунт у регіоні є вкрай нестабільним. Земля обвалилася в момент, коли люди перебували в ямі, де вручну видобували корисні копалини.

