Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго
Серед загиблих – шахтарі, діти та жінки, які торгували поблизу копальні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Трагедія сталася на тлі сезону дощів, коли ґрунт у регіоні є вкрай нестабільним

На сході Демократична Республіка Конго внаслідок обвалу на колтановій шахті Рубая загинули понад 200 людей. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами речника губернатора провінції Лубумби Камбере Муйіси обвал стався в середу, 28 січня. Станом на вечір п’ятниці, 30 січня точну кількість жертв ще встановлюють, однак уже підтверджено загибель більш ніж 200 осіб.

Серед загиблих – шахтарі, діти та жінки, які торгували поблизу копальні. Ще кількох людей вдалося врятувати, близько 20 постраждалих із серйозними травмами отримують медичну допомогу.

Радник губернатора, який говорив на умовах анонімності, уточнив, що кількість підтверджених загиблих становить щонайменше 227 осіб. За його словами, трагедія сталася на тлі сезону дощів, коли ґрунт у регіоні є вкрай нестабільним. Земля обвалилася в момент, коли люди перебували в ямі, де вручну видобували корисні копалини.

Нагадаємо, у Конго не менше 32 людей загинули під час обвалення мосту на руднику. 

У провінції Луалаба на південному сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) сталася трагедія на кустарній кобальтовій копальні: обвалився міст, внаслідок чого загинули щонайменше 32 людини.

Читайте також:

Теги: Африка корисні копалини земля трагедія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Швейцарії стався вибух на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана
Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії
1 сiчня, 16:12
На місце трагедії за лічені хвилини прибули рятувальні служби. Було оголошено червоний рівень тривоги
Швейцарія оголосить п’ять днів жалоби після трагедії на курорті
1 сiчня, 22:55
Не тільки нафта. CNN пояснив, чим Венесуела так зацікавила Трампа
Не тільки нафта. CNN пояснив, чим Венесуела так зацікавила Трампа
12 сiчня, 01:41
Ексміністра аграрної політики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ
15 сiчня, 15:13
Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ пояснив, як оцінюється кількість жертв трагедії 1946-47 років
22 сiчня, 08:01
За фактом загибелі неповнолітнього слідчі відкрили кримінальне провадження
В Ужгороді 17-річний підліток випав з вікна підʼїзду свого будинку
4 сiчня, 15:56
Свириденко наголошує, що проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів
Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища: серед інвесторів друг Трампа
12 сiчня, 20:19
У судовому засіданні обвинувачена не визнала вину і пояснила, що спілкувалася з приятелем, якого знає близько 20 років
У Києві жінка потрапила під суд через сказану телефоном необережну фразу
24 сiчня, 19:15
Псля масованої атаки РФ 24 січня у столиці без теплопостачання опинилися майже 6 тис. будинків
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
26 сiчня, 17:08

Соціум

Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго
Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго
Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова
Starlink на російських БпЛА. Маск відреагував на заяву Федорова
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні
Які українські працівники матимуть найбільший попит в Польщі у 2026 році (список)
Які українські працівники матимуть найбільший попит в Польщі у 2026 році (список)
У Парижі невідомі пошкодили галерею, де працює донька Путіна (фото)
У Парижі невідомі пошкодили галерею, де працює донька Путіна (фото)
У РФ суд засудив девʼятьох українців до 14-20 років колонії
У РФ суд засудив девʼятьох українців до 14-20 років колонії

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua