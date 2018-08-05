Одного з лідерів російської мафії затримали в Іспанії



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Поліція загалом затримала трьох злодіїв в законі, у двох знайшли підроблені польські та українські документи

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання трьох злодіїв в законі, одного з яких влада вважає третьою людиною в ієрархії так званої російської мафії, повідомляє видання Sur з посиланням на агентство EP. Всім їм пред'явлені звинувачення в підготовці вбивства, підробці документів і участі в злочинному співтоваристві.

Кримінальні авторитети зібралися, щоб обговорити вбивство члена одного з конкуруючих злочинних кланів і тим самим продемонструвати свою силу. Один з них потрапив у поле зору правоохоронних органів, коли, перебуваючи в Литві, намагався взяти контроль над ситуацією в Іспанії після арешту в цій країні 129 членів «російської мафії». За даними поліції, він віддавав накази і виступав арбітром між угрупованнями, що ділили вплив.

Ще двоє учасників «сходки» були, за даними поліції, вихідцями з Грузії. При них були виявлені підроблені польські та українські документи.

В ході спостереження поліцейські виявили велику кількість квартир і готельних номерів, які використовувалися злочинцями. У них були проведені обшуки.

Імена затриманих в поліції не назвали. Агентство «РІА Новини» з посиланням на іспанську поліцію повідомило про те, що авторитет, що проживав в Литві, є громадянином Вірменії з ініціалами А.S., а два інших злодія в законі - громадянами Грузії з ініціалами L.B. і I.P.

У наприкінці 2015 року влада Іспанії висунула звинувачення проти 26 росіян, яких вважають причетними до діяльності тамбовського ОЗУ і відмиванню грошей на території королівства. За версією іспанської прокуратури, члени тамбовського ОЗУ і пов'язані з ними особи створили в Іспанії мережу фіктивних підприємств, на які оформлялися нерухомість, куплена на злочинні гроші з Росії.

Цього року іспанська поліція провела операцію Kus, в ході якої було затримано більше ста причетних до «російської мафії». Більшість з них виявилися уродженцями Грузії і Вірменії, що діяли в різних районах Іспанії та Франції. В операції брали участь в тому числі і співробітники Інтерполу.

Джерело: РБК