  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Оголошено номінантів на «Оскар-2018»

    Церемонія вручення премій Американської кіноакдеміі відбудеться вдев'яносте
    Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулося офіційна церемонія оголошення номінантів на премію Американської кіноакадемії «Оскар». Цього року призи вручаються в 90-й раз. На цей раз будуть розіграні статуетки в 24 номінаціях, пише «Главком». Кращий фільм року / Best (Motion) Picture Називай мене своїм ім'ям Темні часи Дюнкерк
    • Сьогодні, 16:53
    • Розсилка
    Оскар-2018
    Оскар-2018

    Церемонія вручення премій Американської кіноакдеміі відбудеться вдев'яносте

    Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулося офіційна церемонія оголошення номінантів на премію Американської кіноакадемії «Оскар». Цього року призи вручаються в 90-й раз. На цей раз будуть розіграні статуетки в 24 номінаціях, пише «Главком».


    Кращий фільм року / Best (Motion) Picture

    Називай мене своїм ім'ям

    Темні часи

    Дюнкерк

    Геть

    Леді Берд

    Примарна нитка

    Секретне досьє

    Форма води

    Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

    Читайте також


    Кращий режисер / Best Director

    Крістофер Нолан - Дюнкерк

    Джордан Піл - Геть

    Грета Гервіг - Леді Берд

    Пол Томас Андерсон - Примарна нитка

    Гільєрмо Дель Торо - Форма води

     

    Краща чоловіча роль / Best Actor in a Leading Role

    Тімоті Шаламе - Клич мене своїм ім'ям

    Деніел Дей Льюїс - Примарна нитка

    Деніел Калуя - Геть

    Гері Олдман - Темні часи

    Дензел Вашингтон - Roman J. Israel, Esq.

     

    Краща чоловіча роль другого плану / Best Actor in a Supporting Role

    Віллем Дефо - Проект "Флорида"

    Вуді Харрельсон - Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі

    Річард Дженкінс - Форма води

    Крістофер Пламмер - Всі гроші світу

    Сем Рокуелл - Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

     

    Краща жіноча роль / Best Actress in a Leading Role

    Саллі Хокінс - Форма води

    Френсіс Макдорманд - Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

    Марго Роббі - Тоня проти всіх

    Сірша Ронан - Леді Берд

    Меріл Стріп - Секретне досьє

     

    Краща жіноча роль другого плану / Best Actress in a Supporting Role

     Мері Дж. Блайдж - Ферма Мадбаунд

     Еллісон Дженні - Тоня проти всіх

     Леслі Менвіл - Примарна нитка

     Лорі Меткаф - Леді Берд

     Октавія Спенсер - Форма води

     

    Кращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay

    Любов - хвороба

    Геть

    Леді Берд

    Форма води

    Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

     

    Кращий анімаційний повнометражний фільм / Best Animated Feature

    Бос - молокосос

    Годувальниця

    Коко

    Фердинанд

    Ван Гог. З любов'ю, Вінсент

     

    Краща музика до фільму / Best Original Score

    Дюнкерк

    Примарна нитка

    Форма води

    Зоряні війни: Останні джедаї

    Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

     

    Краща операторська робота / Best Cinematography

    Той, що біжить по лезу 2049

    Темні часи

    Дюнкерк

    Ферма Мадбаунд

    Форма води

     

    Краще зведення звуку / Best Sound Mixing

    Малюк на драйві

    Той, що біжить по лезу 2049

    Дюнкерк

    Форма води

    Зоряні війни: Останні джедаї

     

    Кращий дизайн костюмів / Best Costume Design

    Красуня і чудовисько

    Темні часи

    Примарна нитка

    Форма води

    Вікторія і Абдул

     

    Кращий звуковий монтаж / Best Sound Editing

    Дюнкерк

    Той, що біжить по лезу 2049

    Малюк на драйві

    Форма води

    Зоряні війни: Останні джедаї

     

    Кращий грим і зачіски / Best Makeup and Hairstyling

    Темні часи

    Вікторія і Абдул

    Чудо

     

    Краща пісня / Best Original Song

    Ферма Мадбаунд - Mighty River

    Називай мене своїм ім'ям - Mystery of love

    Коко - Remember Me

    Маршалл - Stand up for something

    Найбільший шоумен - This Is Me

     

    Кращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay

    Називай мене своїм ім'ям

    Горе-творець

    Логан

    Велика гра

    Ферма Мадбаунд

     

    Кращий фільм на іноземній мові / Best Foreign Language Film

    Фантастична жінка (Чилі)

    Нелюбов (Росія)

    Про тіло і душу (Угорщина)

    Квадрат (Швеція)

     

    Кращі візуальні ефекти / Best Visual Effects

    Той, що біжить по лезу 2049

    Вартові Галактики 2

    Конг: Острів черепа

    Зоряні війни: Останні джедаї

    Війна планети мавп

     

    Кращий документальний повнометражний фільм / Best Documentary - Feature

    Abacus: Small Enough to Jail

    Особи, села

    Ікар

    Останні люди Алеппо

    Стронг-Айленд


    Краща робота художника-постановника / Best Production Design

    Красуня і чудовисько

    Той, що біжить по лезу 2049

    Темні часи

    Дюнкерк

    Форма води

     

    Кращий монтаж / Best Film Editing

    Малюк на драйві

    Дюнкерк

    Тоня проти всіх

    Форма води

    Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

     

    Фінальний етап голосування за премію серед академіків відбудеться в період з 20 по 27 лютого.

    Церемонія нагородження відбудеться 4 березня в Театрі Dolbi в Лос-Анджелесі. На врученні гратиме оркестр під керуванням Джиммі Кіммела.

    У 2017 році кінопремію «Оскар» за кращий фільм отримала стрічка «Місячне сяйво» режисера Баррі Дженкінса.

    Читайте також
    кіно Премія «Оскар» Премия «Оскар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ