Оголошено номінантів на «Оскар-2018»
- Сьогодні, 16:53
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Церемонія вручення премій Американської кіноакдеміі відбудеться вдев'яносте
Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулося офіційна церемонія оголошення номінантів на премію Американської кіноакадемії «Оскар». Цього року призи вручаються в 90-й раз. На цей раз будуть розіграні статуетки в 24 номінаціях, пише «Главком».
Кращий фільм року / Best (Motion) Picture
Називай мене своїм ім'ям
Темні часи
Дюнкерк
Геть
Леді Берд
Примарна нитка
Секретне досьє
Форма води
Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі
Кращий режисер / Best Director
Крістофер Нолан - Дюнкерк
Джордан Піл - Геть
Грета Гервіг - Леді Берд
Пол Томас Андерсон - Примарна нитка
Гільєрмо Дель Торо - Форма води
Краща чоловіча роль / Best Actor in a Leading Role
Тімоті Шаламе - Клич мене своїм ім'ям
Деніел Дей Льюїс - Примарна нитка
Деніел Калуя - Геть
Гері Олдман - Темні часи
Дензел Вашингтон - Roman J. Israel, Esq.
Краща чоловіча роль другого плану / Best Actor in a Supporting Role
Віллем Дефо - Проект "Флорида"
Вуді Харрельсон - Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі
Річард Дженкінс - Форма води
Крістофер Пламмер - Всі гроші світу
Сем Рокуелл - Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі
Краща жіноча роль / Best Actress in a Leading Role
Саллі Хокінс - Форма води
Френсіс Макдорманд - Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі
Марго Роббі - Тоня проти всіх
Сірша Ронан - Леді Берд
Меріл Стріп - Секретне досьє
Краща жіноча роль другого плану / Best Actress in a Supporting Role
Мері Дж. Блайдж - Ферма Мадбаунд
Еллісон Дженні - Тоня проти всіх
Леслі Менвіл - Примарна нитка
Лорі Меткаф - Леді Берд
Октавія Спенсер - Форма води
Кращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay
Любов - хвороба
Геть
Леді Берд
Форма води
Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі
Кращий анімаційний повнометражний фільм / Best Animated Feature
Бос - молокосос
Годувальниця
Коко
Фердинанд
Ван Гог. З любов'ю, Вінсент
Краща музика до фільму / Best Original Score
Дюнкерк
Примарна нитка
Форма води
Зоряні війни: Останні джедаї
Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі
Краща операторська робота / Best Cinematography
Той, що біжить по лезу 2049
Темні часи
Дюнкерк
Ферма Мадбаунд
Форма води
Краще зведення звуку / Best Sound Mixing
Малюк на драйві
Той, що біжить по лезу 2049
Дюнкерк
Форма води
Зоряні війни: Останні джедаї
Кращий дизайн костюмів / Best Costume Design
Красуня і чудовисько
Темні часи
Примарна нитка
Форма води
Вікторія і Абдул
Кращий звуковий монтаж / Best Sound Editing
Дюнкерк
Той, що біжить по лезу 2049
Малюк на драйві
Форма води
Зоряні війни: Останні джедаї
Кращий грим і зачіски / Best Makeup and Hairstyling
Темні часи
Вікторія і Абдул
Чудо
Краща пісня / Best Original Song
Ферма Мадбаунд - Mighty River
Називай мене своїм ім'ям - Mystery of love
Коко - Remember Me
Маршалл - Stand up for something
Найбільший шоумен - This Is Me
Кращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay
Називай мене своїм ім'ям
Горе-творець
Логан
Велика гра
Ферма Мадбаунд
Кращий фільм на іноземній мові / Best Foreign Language Film
Фантастична жінка (Чилі)
Нелюбов (Росія)
Про тіло і душу (Угорщина)
Квадрат (Швеція)
Кращі візуальні ефекти / Best Visual Effects
Той, що біжить по лезу 2049
Вартові Галактики 2
Конг: Острів черепа
Зоряні війни: Останні джедаї
Війна планети мавп
Кращий документальний повнометражний фільм / Best Documentary - Feature
Abacus: Small Enough to Jail
Особи, села
Ікар
Останні люди Алеппо
Стронг-Айленд
Краща робота художника-постановника / Best Production Design
Красуня і чудовисько
Той, що біжить по лезу 2049
Темні часи
Дюнкерк
Форма води
Кращий монтаж / Best Film Editing
Малюк на драйві
Дюнкерк
Тоня проти всіх
Форма води
Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі
Фінальний етап голосування за премію серед академіків відбудеться в період з 20 по 27 лютого.
Церемонія нагородження відбудеться 4 березня в Театрі Dolbi в Лос-Анджелесі. На врученні гратиме оркестр під керуванням Джиммі Кіммела.
У 2017 році кінопремію «Оскар» за кращий фільм отримала стрічка «Місячне сяйво» режисера Баррі Дженкінса.