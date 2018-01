Оголошено номінантів на «Оскар-2018»

Церемонія вручення премій Американської кіноакдеміі відбудеться вдев'яносте

Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулося офіційна церемонія оголошення номінантів на премію Американської кіноакадемії «Оскар». Цього року призи вручаються в 90-й раз. На цей раз будуть розіграні статуетки в 24 номінаціях, пише «Главком». Кращий фільм року / Best (Motion) Picture Називай мене своїм ім'ям Темні часи Дюнкерк



Оскар-2018

Кращий фільм року / Best (Motion) Picture

Називай мене своїм ім'ям

Темні часи

Дюнкерк

Геть

Леді Берд

Примарна нитка

Секретне досьє

Форма води

Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі





Кращий режисер / Best Director

Крістофер Нолан - Дюнкерк

Джордан Піл - Геть

Грета Гервіг - Леді Берд

Пол Томас Андерсон - Примарна нитка

Гільєрмо Дель Торо - Форма води

Краща чоловіча роль / Best Actor in a Leading Role

Тімоті Шаламе - Клич мене своїм ім'ям

Деніел Дей Льюїс - Примарна нитка

Деніел Калуя - Геть

Гері Олдман - Темні часи

Дензел Вашингтон - Roman J. Israel, Esq.

Краща чоловіча роль другого плану / Best Actor in a Supporting Role

Віллем Дефо - Проект "Флорида"

Вуді Харрельсон - Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі

Річард Дженкінс - Форма води

Крістофер Пламмер - Всі гроші світу

Сем Рокуелл - Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

Краща жіноча роль / Best Actress in a Leading Role

Саллі Хокінс - Форма води

Френсіс Макдорманд - Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

Марго Роббі - Тоня проти всіх

Сірша Ронан - Леді Берд

Меріл Стріп - Секретне досьє

Краща жіноча роль другого плану / Best Actress in a Supporting Role

Мері Дж. Блайдж - Ферма Мадбаунд

Еллісон Дженні - Тоня проти всіх

Леслі Менвіл - Примарна нитка

Лорі Меткаф - Леді Берд

Октавія Спенсер - Форма води

Кращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay

Любов - хвороба

Геть

Леді Берд

Форма води

Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

Кращий анімаційний повнометражний фільм / Best Animated Feature

Бос - молокосос

Годувальниця

Коко

Фердинанд

Ван Гог. З любов'ю, Вінсент

Краща музика до фільму / Best Original Score

Дюнкерк

Примарна нитка

Форма води

Зоряні війни: Останні джедаї

Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

Краща операторська робота / Best Cinematography

Той, що біжить по лезу 2049

Темні часи

Дюнкерк

Ферма Мадбаунд

Форма води

Краще зведення звуку / Best Sound Mixing

Малюк на драйві

Той, що біжить по лезу 2049

Дюнкерк

Форма води

Зоряні війни: Останні джедаї

Кращий дизайн костюмів / Best Costume Design

Красуня і чудовисько

Темні часи

Примарна нитка

Форма води

Вікторія і Абдул

Кращий звуковий монтаж / Best Sound Editing

Дюнкерк

Той, що біжить по лезу 2049

Малюк на драйві

Форма води

Зоряні війни: Останні джедаї

Кращий грим і зачіски / Best Makeup and Hairstyling

Темні часи

Вікторія і Абдул

Чудо

Краща пісня / Best Original Song

Ферма Мадбаунд - Mighty River

Називай мене своїм ім'ям - Mystery of love

Коко - Remember Me

Маршалл - Stand up for something

Найбільший шоумен - This Is Me

Кращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay

Називай мене своїм ім'ям

Горе-творець

Логан

Велика гра

Ферма Мадбаунд

Кращий фільм на іноземній мові / Best Foreign Language Film

Фантастична жінка (Чилі)

Нелюбов (Росія)

Про тіло і душу (Угорщина)

Квадрат (Швеція)

Кращі візуальні ефекти / Best Visual Effects

Той, що біжить по лезу 2049

Вартові Галактики 2

Конг: Острів черепа

Зоряні війни: Останні джедаї

Війна планети мавп

Кращий документальний повнометражний фільм / Best Documentary - Feature

Abacus: Small Enough to Jail

Особи, села

Ікар

Останні люди Алеппо

Стронг-Айленд





Краща робота художника-постановника / Best Production Design

Красуня і чудовисько

Той, що біжить по лезу 2049

Темні часи

Дюнкерк

Форма води

Кращий монтаж / Best Film Editing

Малюк на драйві

Дюнкерк

Тоня проти всіх

Форма води

Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі

Фінальний етап голосування за премію серед академіків відбудеться в період з 20 по 27 лютого.

Церемонія нагородження відбудеться 4 березня в Театрі Dolbi в Лос-Анджелесі. На врученні гратиме оркестр під керуванням Джиммі Кіммела.

У 2017 році кінопремію «Оскар» за кращий фільм отримала стрічка «Місячне сяйво» режисера Баррі Дженкінса.