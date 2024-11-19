З'явилося відео пуску ракет Atacms по складах у Брянській області

Росія визнала удар по військовому об'єкту далекобійними ракетами

У ніч проти 19 листопада Сили оборони завдали удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами Atacms. Цю інформацію визнало міністерство оборони Росії.

«Сьогодні вночі о 3:25 було завдано удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами. За підтвердженими даними, застосовані оперативно-тактичні ракети Atacms американського виробництва», – йдеться в повідомленні ворожого відомства.

Окупанти перекорнують, ніби по ракетах працювали їхні сили протиповітряної оборони. «Внаслідок протиракетного бою бойовими розрахунками ЗРС С-400 та ЗРПК «Панцир» п'ять ракет збито, одну пошкоджено», – стверджує міноборони Росії.

Зазначається, що фрагменти ракети впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області, через що виникла пожежа, яка нібито була оперативно ліквідована. Жертв та руйнувань, за даними міноборони РФ, немає.

Тим часом у мережі шириться відео ймовірного пуску ракет Atacms по складах у Брянській області.

💥 Деякі канали опублікували відео нібито сьогоднішнього пуску ракет ATACMS по арсеналу в Брянській області.



Міноборони рф заявляє, що удар по арсеналу був завданий саме ракетами ATACMS.



Українська сторона не уточнює, чим саме уразили російський арсенал. pic.twitter.com/BUMazAFIkq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

Нагадаємо, що під Брянськом уночі палав склад зберігання боєприпасів та ракетного озброєння. Згодом Генштаб ЗСУ поінформував, що в ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області РФ. Варто зазначити, що українська сторона не уточнює, чим саме уразили російський арсенал.