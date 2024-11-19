Норвезький серійний убивця Брейвік виголив на скронях путінський символ

Наразі Брейвік відбуває 21 рік ув'язнення

Сьогодні, 19 листопада, норвезький терорист Андерс Брейвік вдруге попросив умовно-дострокове звільнення з-під варти. Клопотання буде розглядатися у в'язниці суворого режиму, де він утримується. Про це повідомляє Dagbladet.

Видання публікує фото зі судового слухання, на якому видно, що Брейвік вибрив волоссям у формі літери «Z».

Норвезький терорист Андерс Брейвік фото: Dagbladet

Наразі Брейвік відбуває 21 рік ув'язнення – максимальний термін покарання на момент скоєння злочинів, який може бути продовжений доти, доки він вважатиметься загрозою для суспільства.

Нагадаємо, що раніше Андерс Брейвік захищав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляло NRK. Він відповідав ствердно, коли його запитували, чи потрібно більше терористичних актів: «Поки у вас є мета, безжальні дії – це нормально».

У 2011 році Андерс Брейвік здійснив два теракти в Норвегії: спочатку підірвав автомобіль із вибухівкою біля будівлі уряду в Осло, внаслідок чого загинуло вісім людей. Потім відправився на острів Утоя, де відкрив стрілянину у молодіжному таборі Лейбористської партії, убивши 69 осіб.

У 2012 році його визнали винним у тероризмі й засудили до максимально можливого терміну покарання в Норвегії – 21 рік ув’язнення з можливістю подовження на невизначений час. При цьому він отримав право звертатися за умовно-достроковим звільненням після 10 років відбуття покарання.

У 2022 році Брейвік намагався домогтися дострокового звільнення, але суд відхилив його клопотання.