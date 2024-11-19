Міноборони РФ підтвердило першу атаку України ракетами Atacms по території Росії

Міноборони РФ зазначає, що нібито п'ять ракет збито, одну пошкоджено

У ніч проти 19 листопада Україна атакувала військовий об'єкт у Брянській області ракетами Atacms. Про це заявляє Міноборони РФ.

«Сьогодні вночі о 3.25 противником було завдано удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами. За підтвердженими даними, застосовані оперативно-тактичні ракети Atacms американського виробництва», – йдеться у повідомленні.

💥💥💥У Брянській області пролунав сильний вибух з подальшою пожежою на 67-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління) РФ pic.twitter.com/xROyYFhPFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

Міноборони РФ зазначає, що нібито п'ять ракет збито, одну пошкоджено. За інформацією окупантів, її фрагменти впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області, через що виникла пожежа.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

Як повідомляв Генштаб, що у ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

До слова, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.