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    У світі

    Оговтатися за 17 днів: Японський аеропорт, затоплений тайфуном, відкрився знову

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    Наслідки затоплення аеропорту - Оговтатися за 17 днів: Японський аеропорт, затоплений тайфуном, відкрився знову
    Наслідки затоплення аеропорту

    Все ще залишаються закритими деякі смуги дороги на мосту, який веде в аеропорт

    У п'ятницю вранці повністю відновив роботу Міжнародний аеропорт Кансай на заході Японії. Аеропорт серйозно постраждав від потужного тайфуну раніше в цьому місяці, і це змусило призупинити більшу частину його операцій.

    У північному крилі терміналу 1, в якому знаходиться зал вильоту міжнародних рейсів, поновилися всі послуги. Уже відкриті окремі зони терміналів 1 і 2, а також дві злітно-посадкові смуги.

    Все ще залишаються закритими деякі смуги дороги на мосту, який веде в аеропорт, проте залізничне сполучення функціонує повністю.

    Уряд висловив надію на те, що дорога по мосту буде повністю відкрита до низки святкових і вихідних днів на початку травня.

    Міжнародний аеропорт Кансай - аеропорт, який представляє собою великий комплекс споруд, побудований на штучному острові, насипаного посеред Осакської затоки поблизу міста Осака, Японія. Є третім за величиною аеропортом країни.

    4 вересня був затоплений через тайфун «Джебі». У воді опинилися кілька повітряних суден, які залишалися в аеропорту на момент стихійного лиха. Вода досягала рівня двигунів. За даними оператора повітряної гавані, тайфун заподіяв підприємству найбільший збиток за весь час з моменту відкриття аеропорту в 1994 році.

    Джерело: NHK

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