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Росіянин застрілив «вагнерівця», який святкував повернення з війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіянин застрілив «вагнерівця», який святкував повернення з війни
Під час посиденьок росіяни посварилися, і Костянтин, вихопивши рушницю, вистрілив у Юрія
фото з відкритих джерел

Вбивство сталося увечері 24 травня у селищі Карахун Іркутської області

У Росії застрелили «вагнерівця», святкуючи його повернення зі війни в Україні. Про це повідомляють росЗМІ.

Вбивство сталося увечері 24 травня у селищі Карахун Іркутської області. Тоді «вагнерівець» Юрій С. випивав зі своїм приятелем Костянтином. Привід був більш ніж вагомий: на день раніше окупант ПВК «Вагнер» повернувся із війни в Україні.

«Однак під час посиденьок чоловіки посварилися, і Костянтин, вихопивши рушницю, вистрілив у Юрія. Врятувати чоловіка не вдалося. Поліцію на місце викликав сам Костянтин, тепер йому загрожує кримінальна справа за вбивство», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «звільнення» Бєлгородської області триває лише два дні, а добровольчі формування росіян вже показали перші бойові трофеї. Зокрема, бійці «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та легіону «Свобода Росії» похизувались захопленим БРТ 82.

До слова, від початку російської агресії в Україні в лютому 2022 року до кінця квітня цього року 2485 російських громадян чоловічої статі призовного віку від 18 до 45 років подали заяви про надання притулку в Німеччині.

Теги: росіяни ПВК «Вагнер» вбивство

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