Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі
Уламками дронів пошкодили будинок
фото: Ян Доброносов/Facebook

Київ був і залишається пріоритетною ціллю ворога

Сьогодні в ніч проти 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами-камікадзе. Безпілотники запускалися кількома хвилями та з різних напрямків. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

«Київ був і залишається пріоритетною ціллю ворога, і теперішня щільність повітряних атак на Київ вже рахується не на дні, а на години: за останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади, причому країна-терористка постійно змінює тип озброєння для атаки… Попередньо це були баражуючі боєприпаси Shahed, власне, для того, щоб тримати в напруженні киян, вони намагаються тероризувати і знищувати все українське. Напад був масований з різних напрямків і в кілька хвиль», – сказав Шаманов.

Він зазначив, що за попередніми даними було збито всі цілі – понад 20 безпілотників, і за інформацією, яка уточнюється, є жертви і руйнування.

«У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання останніх двох поверхів. Було евакуйовано понад 20 людей. Одна людина загинула, шестеро поранено. Імовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться зараз пошукові роботи щодо людей під можливими завалами», – сказав речник КМВА.

За його словами, у Печерському районі уламками пошкодило автомобілі, в Дарницькому внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському падіння уламків зафіксовано на території одного з підприємств. На всіх місцях падіння працюють екстрені служби.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.

Читайте також:

Теги: напад боєприпаси будинок озброєння влада ворог тривога росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни рятуються від російських ракет у київській підземці
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Наслідки падіння уламків в Печерському районі
Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
28 травня, 07:15
МОЗ закликає українців здавати кров
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що ще необхідно для успішного наступу
14 травня, 05:17
Ракетна атака на Тернопіль: влада повідомила про постраждалих
Ракетна атака на Тернопіль: влада повідомила про постраждалих
14 травня, 00:50
Росія погрожує Бельгії санкціями
Для «відновлення Донбасу». Держдума погрожує конфіскувати активи Бельгії у Росії
12 травня, 22:08
Інсталяція показує знищені Росією українські міста та людські життя
У Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам (фото)
9 травня, 13:13
Українські воїни розбили всі міфи про могутність російської армії
Стара звичка українців від якої варто відмовитись
5 травня, 08:43
Окупаційна влада заявила про тренування систем ППО у Севастополі
Гучні вибухи біля аеропорту Севастополя. Окупанти запевняють, що тренуються
4 травня, 19:39
Обстрілів зазнали 18 населених пунктів Донеччини
Росіяни накрили «Градами» Донеччину: є пораненні та вбиті (фото)
4 травня, 18:22

Новини

Якою буде погода на Київщині впродовж тижня
Якою буде погода на Київщині впродовж тижня
Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі
Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі
18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)
18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)
Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)
Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
Наслідки атаки на Київ. Влада назвала кількість збитих ворожих цілей
Наслідки атаки на Київ. Влада назвала кількість збитих ворожих цілей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
45K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
44K
Чим далі, тим жорсткіше держава буде відноситись до поповнення війська
36K
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
24K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами (оновлено)
8509
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту