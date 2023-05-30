Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі

Київ був і залишається пріоритетною ціллю ворога

Сьогодні в ніч проти 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами-камікадзе. Безпілотники запускалися кількома хвилями та з різних напрямків. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

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«Київ був і залишається пріоритетною ціллю ворога, і теперішня щільність повітряних атак на Київ вже рахується не на дні, а на години: за останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади, причому країна-терористка постійно змінює тип озброєння для атаки… Попередньо це були баражуючі боєприпаси Shahed, власне, для того, щоб тримати в напруженні киян, вони намагаються тероризувати і знищувати все українське. Напад був масований з різних напрямків і в кілька хвиль», – сказав Шаманов.

Він зазначив, що за попередніми даними було збито всі цілі – понад 20 безпілотників, і за інформацією, яка уточнюється, є жертви і руйнування.

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«У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання останніх двох поверхів. Було евакуйовано понад 20 людей. Одна людина загинула, шестеро поранено. Імовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться зараз пошукові роботи щодо людей під можливими завалами», – сказав речник КМВА.

За його словами, у Печерському районі уламками пошкодило автомобілі, в Дарницькому внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському падіння уламків зафіксовано на території одного з підприємств. На всіх місцях падіння працюють екстрені служби.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.