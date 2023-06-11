Окупанти розстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонщини

За життя поранених борються лікарі

Окупанти атакували човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених», – розповів Єрмак.

Нагадаємо, унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

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Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.