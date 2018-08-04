  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ООН: Цьогоріч у Середземному морі вже загинули понад 1500 мігрантів

    • Розсилка
    ООН: Цьогоріч у Середземному морі вже загинули понад 1500 мігрантів

    Близько 60 тисяч людей перетинали Середземне море цього року

    У 2018 році понад 1500 мігрантів загинули, намагаючись перетнути Середземне море. Як повідомило 3 серпня Агентство ООН з питань біженців, лише у червні-липні загинули 850 людей.

    В організації стурбовані зростанням рівня смертності зростає, незважаючи на те, що загальна кількість людей, які прибули до європейських берегів, значно зменшилась порівняно з попередніми роками.

    Близько 60 тисяч людей перетинали Середземне море цього року, приблизно вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, і повернення до рівня до 2014 року.

    Тисячі шукачів кращої долі гинуть на середземноморському маршруті.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    ООН Європа мігранти смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ