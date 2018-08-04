ООН: Цьогоріч у Середземному морі вже загинули понад 1500 мігрантів



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Близько 60 тисяч людей перетинали Середземне море цього року

У 2018 році понад 1500 мігрантів загинули, намагаючись перетнути Середземне море. Як повідомило 3 серпня Агентство ООН з питань біженців, лише у червні-липні загинули 850 людей.

В організації стурбовані зростанням рівня смертності зростає, незважаючи на те, що загальна кількість людей, які прибули до європейських берегів, значно зменшилась порівняно з попередніми роками.

Близько 60 тисяч людей перетинали Середземне море цього року, приблизно вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, і повернення до рівня до 2014 року.

Тисячі шукачів кращої долі гинуть на середземноморському маршруті.

Джерело: Радіо Свобода