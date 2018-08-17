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    У світі

    Опубліковано відео, як дресирують дітей перед зустріччю з Путіним

    • Розсилка
    Опубліковано відео, як дресирують дітей перед зустріччю з Путіним

    Крім обов'язкового медогляду перед зустріччю з Путіним, хлопці кілька днів репетирували, як будуть задавати йому питання

    15 серпня президент Росії Володимир Путін на один день злітав до П'ятигорська на форум «Машук-2018». Крім обов'язкового медогляду перед зустріччю з президентом, діти кілька днів репетирували, як будуть задавати йому питання.

    Про це повідомляє телеканал «Дождь».

    «Путін побував в молодіжному таборі «Машук». Це патріотичний табір переважно для вихідців з Північного Кавказу. Антон Желнов, який традиційно супроводжує Володимира Путіна у відрядженнях, зняв там цікаві кадри, як молоді люди отримують інструкції, що говорити і не говорити президенту», - йдеться у повідомленні. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ведучий телеканалу Fox News Кріс Уоллес, який взяв інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, взяв відпустку і разом з дружиною відвідав Москву і Санкт-Петербург.

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