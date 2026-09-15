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Шахтарі окупованої Донеччини запланували акцію протесту: яка причина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Шахтарі окупованої Донеччини запланували акцію протесту: яка причина
Компанія з березня обіцяє погасити борг, однак строки виплат щоразу переносять
фото ілюстративне

Працівники кількох підприємств можуть призупинити роботу з 18 вересня

Незалежна профспілка шахтарів готує подання повідомлень про призупинення роботи на кількох шахтах на окупованій частині Донецької області. Причиною називають багатомісячні борги із зарплати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Astra.

За словами співголови профспілки Олександра Васьковського, працівники кількох шахт можуть почати подавати повідомлення про призупинення роботи 18 вересня. Ця дата збігається з проведенням Росією чергових так званих виборів на окупованих територіях – профспілка розглядає масове подання таких повідомлень як можливу акцію протесту, за якої працівники замість участі у виборах повідомлять про припинення роботи.

За словами Васьковського, на окремих підприємствах заборгованість із зарплати становить від чотирьох до семи місяців. Представники влади раніше обіцяли погасити борги до Дня шахтаря, який цьогоріч відзначали 30 серпня, а згодом назвали новою датою 10 вересня – обидва терміни минули без виплат. Тепер, як стверджує співголова профспілки, строки погашення переносять уже на початок 2027 року.

Шахти продовжують відкачувати воду

Окрему проблему становить робота підприємств, які не видобувають вугілля, але продовжують виконувати необхідні роботи під землею: за словами Васьковського, понад 10 шахт Донбасу відкачують воду з підземних виробок, хоча їхні працівники отримують зарплату нерегулярно.

Васьковський розповів, що до можливої акції вже готовий колектив однієї шахти, ще з двома підприємствами профспілка веде переговори. Назви шахт він не розголошує, побоюючись, що завчасна публічність дасть окупаційній владі можливість тиснути на працівників.

«Якщо шахтарі не злякаються і замість виборчих бюлетенів масово напишуть повідомлення про призупинення роботи, то це буде дуже великою політичною справою з перспективою подальших кроків», – сказав Васьковський.

Шахтарі повідомляють про борги

Окремо журналіст російського видання «Известия» Дмитро Зименкін опублікував анонімне звернення шахтаря з окупованої частини Донеччини, який заявив, що працівникам не виплачують зарплату від кількох місяців до пів року.

«У нас зараз заборгованість від чотирьох до семи місяців із зарплати. Ми шахтарі, куди вже не зверталися, скрізь усе без толку. Відповідь одна: фінансування немає», – йдеться у зверненні.

За словами автора, він працює на підприємстві, яке забезпечує водовідлив. Васьковський зазначив ASTRA, що не знає, чи пов'язаний автор цього листа з профспілкою.

Після появи звернення у соцмережах також написала мешканка окупованого Донецька: за її словами, її чоловік працює на шахті «Чайкіно», яка нині перебуває під контролем ТОВ «Углеком», і намагався отримати довідку про заборгованість для звернення до суду, але отримав відмову. Жінка стверджує, що компанія з березня обіцяє погасити борг, однак строки виплат щоразу переносить.

Подібна акція вже відбувалася

За даними профспілки, нинішня тактика має попередній приклад: у 2020 році працівникам шахти «Никанор-Новая» у Зоринську вдалося домогтися погашення заборгованості після протесту – тоді, як розповів Васьковський, ішлося про борг за 12 місяців. Нинішня ж ініціатива передбачає залучення працівників кількох шахт одночасно.

Нагадаємо, у серпні «Главком» писав про стан вугільної галузі на тимчасово окупованих територіях: за тими даними, окупаційна влада заявляла про роботу 13 шахт на ТОТ Донеччини, а більшість підприємств у Макіївці опинилися на межі зупинки через невиплату зарплат протягом кількох місяців.

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Теги: окуповані території Донбас вугілля профспілка фінансування робота Донеччина переговори влада

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