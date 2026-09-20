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Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту за зразком Космічних сил

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту за зразком Космічних сил
Американська влада не має наміру стримувати розвиток індустрії штучного інтелекту
фото: Getty Images, з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що незабаром також оголосить керівника нової структури

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту та пообіцяв найближчим часом назвати їхнього керівника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Нову структуру порівняли з Космічними силами

Трамп повідомив про формування Сил штучного інтелекту на тлі дискусій у США щодо подальшого розвитку технології та можливих ризиків її використання. За його словами, нова структура має бути створена за аналогією з Космічними силами США, які він започаткував під час першого президентського терміну.

Водночас американський лідер не розкрив, якою буде організаційна структура Сил ШІ, які саме повноваження вони отримають та чи матимуть безпосередній стосунок до збройних сил США. Також наразі не оголошено термінів фактичного запуску нової структури.

Космічні сили США створили 20 грудня 2019 року після підписання Трампом закону про асигнування на національну оборону. Вони стали шостим видом збройних сил США та окремою військовою структурою, зосередженою на операціях у космічному просторі.

Трамп шукає керівника для Сил ШІ

Окремо президент заявив, що найближчим часом оголосить ім'я так званого «царя ШІ» – посадовця, який очолить нову ініціативу. Трамп закликав претендентів на цю посаду мати високий рівень IQ, конкретного кандидата він поки не назвав.

У своїй публікації Трамп наголосив, що американська влада не має наміру стримувати розвиток індустрії штучного інтелекту: держава має підтримувати технологічний сектор і водночас використовувати чинне кримінальне та цивільне законодавство проти зловживань.

«ШІ – це наступна промислова революція або наступний інтернет», – написав Трамп, додавши, що вплив технології буде ще масштабнішим і, за його оцінкою, може сягати аж 25% ВВП країни. Розрахунками чи посиланням на конкретне економічне дослідження цю цифру він не супроводив.

Президент також заявив, що США випереджають Китай та інші країни у сфері штучного інтелекту і мають намір зберегти це лідерство.

США вже використовують ШІ у військовій сфері

Заява Трампа пролунала після низки повідомлень про дедалі ширше застосування штучного інтелекту американськими військовими. Зокрема, раніше військові США ледь не спровокували конфлікт із Китаєм через помилковий розвідувальний звіт ШІ: у документі містилися хибні дані про китайське судно, і хоча операцію проти нього вже готували, її скасували після перевірки інформації.

Пентагон також уже використовує алгоритми для аналізу великих масивів даних та ідентифікації цілей під час військових операцій.

Нагадаємо, раніше Трамп уже запускав ініціативу для пришвидшення наукових відкриттів за допомогою ШІ на тлі технологічного суперництва з Китаєм.

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Теги: Китай Дональд Трамп інтернет військові технології президент штучний інтелект влада

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