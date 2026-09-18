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Оренда квартир у Луцьку різко зросла: ціни у вересні 2026

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Оренда квартир у Луцьку різко зросла: ціни у вересні 2026
У Луцьку власники нерухомості оперативно відреагували на ажіотаж, піднявши цінники до історичного максимуму
фото: glavcom.ua

Через великий попит власники підняли ціни до максимуму, а дешевих квартир до 10 тис. грн у місті майже не залишилося

Ринок оренди нерухомості в Луцьку зафіксував історичний максимум. Через активізацію ворожих обстрілів Києва значно збільшився потік людей, які шукають безпечніші регіони, йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир в Луцьку у вересні 2026 року».

Стрімкий наплив переселенців у поєднанні з традиційним початком навчального року спровокував аномальний стрибок цін та жорсткий дефіцит житла.

За даними ЛУН, стрімкий стрибок цін у Луцьку розпочався ще на початку 2026 року. Якщо протягом минулого року вартість оренди стабільно трималася в межах 13 000–16 000 грн, то станом на кінець серпня – вересень 2026 року показники сягнули історичного піку. Порівняно з літом 2023 року житло в обласному центрі Волині подорожчало майже на 80%.

«Хороші варіанти нерухомості почали стрімко дорожчати. Часто ціни є відверто завищеними та неадекватними, адже вони підігріті критичною ситуацією в країні», – зазначає луцька рієлторка Анна Поп. Вона додає, що наразі в місті спостерігається величезний дефіцит на приватні будинки та вільні квартири з якісним сучасним ремонтом.

Водночас житло зі застарілим, «радянським» інтер'єром втрачає популярність. Навіть двокімнатні квартири без оновленого ремонту в спальних районах за 18 тис. грн просто «висять» в оголошеннях і не знаходять орендарів.

Скільки коштує оренда житла в Луцьку:

  • Однокімнатні: економваріанти стартують від 9 тис. грн (старий фонд) та 13 тис. грн (базовий ремонт). Новобудови коштують від 15–16 тис. грн, а преміумсегмент з укриттям – понад 31 тис. грн.
  • Двокімнатні: найдешевші пропозиції із «радянським» інтер'єром – від 10 тис. грн. Основна маса оголошень зосереджена в діапазонах 15–16 тис. та 22–24 тис. грн. Елітне житло в сучасних ЖК сягає 45–50 тис. грн.
  • Трикімнатні: дефіцитний сегмент (усього близько 20 квартир на ринку). Старіші варіанти коштують від 15–16 тис. грн, більшість пропозицій – від 34 до 36 тис. грн, а дизайнерські квартири в центрі – до 40 тис. грн.

Зазначимо, в Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 18 тис. грн на місяць. За останній місяць ціна знизилася на 3%. «Главком» писав, як обстріли вплинули на попит і скільки коштує оренда в різних районах. 

Також за останні пів року оренда у Харкові майже подвоїлася. Середня ціна однокімнатної квартири у вересні становить близько 9 тис. грн на місяць, двокімнатної – 15 тис. грн, трикімнатної – 20 тис. грн.

Середня ціна однокімнатної квартири у Вінниці становить 20 тис. грн на місяць. За рік оренда такого житла подорожчала на 33,3%, а за останній місяць – на 11,1%. Рієлторка назвала попит на житло у місті «шаленим».

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Теги: Волинська область Луцьк житло оренда

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