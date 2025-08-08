Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

За останнє десятиліття орендна плата в Іспанії зросла на 80%

З 2010 року ціни на житло в Євросоюзі зросли в середньому на понад 50 відсотків, тоді як орендна плата збільшилася на 26%. Іспанія – одна із найбільш постраждалих країн: за останнє десятиліття орендна плата тут зросла на 80%. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Криза виникла через цілий «коктейль» чинників: дефіцит житла, високі ціни на будівництво, бум короткострокової оренди та спекуляції з боку закордонних інвесторів.

«Барселона – місто, повне туристів. Оренда тут неймовірна», – стверджує Росаріо Кастельо, яка давно живе в місті і перебуває у профспілці орендарів Sindicat de Llogateres.

Після придбання її будинку компанією Vandor Group, що належить британському фонду Patron Capital, Росаріо зіткнулася із загрозою виселення.

«Я живу в цій квартирі вже 26 років», – пояснює Росаріо. «Тут я виростила своїх дітей, тут же мій бренд одягу Pinku No Kuma», – каже вона, показуючи сукні, які шиє разом із дочкою.

«А тепер Vandor хоче відібрати у мене будинок – і все, чого я тут досягла», – додає вона. Росаріо – остання з колишніх мешканців-орендарів будівлі. Усі інші квартири були переобладнані на колівінги – їх здають іноземцям у короткострокову оренду.

«Фонди-стерв'ятники масово скуповують цілі будівлі заради спекуляцій. А нас просто виставляють за двері!», – обурюється Кастельйо.

Попри те, що термін оренди минув, вона відмовляється з'їжджати й веде судовий розгляд із власником, якому вона все ще сплачує оренду. «Вони запропонували мені мізерну компенсацію, аби я пішла, – пояснює вона, – але ціни на оренду просто надмірні. Мені нема куди йти».

По всій Барселоні жителі, котрі опинилися у схожій ситуації, об'єднуються. За підтримки організації Sindicat de Llogateres вони борються з виселеннями та вимагають втручання влади. «Право на житло зовсім не захищене», – заявляє Мартіна Гес Торра, ще одна учасниця профспілки.

Іспанська влада намагається взяти кризу під контроль. Серед вжитих заходів – видалення 65 тис. оголошень Airbnb, підвищення податків на купівлю нерухомості громадянами країн, які не входять до ЄС, та запровадження обмежень на оренду житла.

«Ми почали регулювати зростання орендних цін», – каже мер Барселони Хауме Кольбоні, вказавши на зниження цін у місті на 8%.

Інший масштабний захід дозволить до 2028 року ліквідувати всі квартири Airbnb у місті – 10 тис. будинків буде повернено у житлове користування.

«У Каталонії короткострокова оренда також підпаде під ті ж обмеження цін», – додає мер. «Це серйозно знижує прибутковість для інвестфондів – і це хороший стримуючий фактор».

Нагадаємо, відпочивальники, які вирушають до Іспанії влітку, можуть бути оштрафовані на значні порушення нових суворих правил щодо відпочинку на пляжах. У популярних напрямках, таких як Барселона та Коста-Бланка, запроваджено суворі правила у боротьбі з так званим «резервуванням» місць на узбережжі.