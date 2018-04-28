Освітні санкції: Британія відмовилась визнавати російські дипломи

Посольство пояснило ситуацію «антиросійською кампанією

Велика Британія заблокувала укладення угоди з Росією про взаємне визнання документів про освіту. Про це повідомила прес-служба посольства Росії у Британії. Посольство пояснило ситуацію «антиросійською кампанією» на тлі погіршення відносин між двома країнами. У повідомленні стверджується, що ті, хто продовжує вчитися, розповідають, що в



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Посольство пояснило ситуацію «антиросійською кампанією

Велика Британія заблокувала укладення угоди з Росією про взаємне визнання документів про освіту. Про це повідомила прес-служба посольства Росії у Британії.

Посольство пояснило ситуацію «антиросійською кампанією» на тлі погіршення відносин між двома країнами. У повідомленні стверджується, що ті, хто продовжує вчитися, розповідають, що в англійських школах проходять «політизовані опитування і антиросійські висловлювання педагогів, що не робить навчання комфортним для російських учнів».

У відомстві впевнені, що на ситуації з освітою у Великобританії негативно позначається «нерозумна політика уряду консерваторів». У посольстві нагадали, що Лондону ще «належить підраховувати збитки» від «Брексіту».

Раніше газета The Telegraph повідомила про значне зниження кількості учнів з Росії в британських приватних школах за останні два роки. Видання посилалося на дані Союзу незалежних шкіл Британії (ISC). У 2015 році в приватних британських навчальних закладах навчалися 2795 учнів з Росії, до 2018 року їх число скоротилося до 1699, майже на 40%.

Нагадаємо, генпрокурор Російської Федерації Юрій Чайка вимагає від Великої Британії повернути до Росії понад 500 мільярдів рублів (це приблизно 8 мільярдів 620 мільйонів доларів США – ред.), виведених туди громадянами Росії, які ховаються від російського правосуддя.

Джерело: tjournal.ru