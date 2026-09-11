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Лукашенко вирішив «струснути» білоруську армію і заговорив про мобілізацію

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Лукашенко вирішив «струснути» білоруську армію і заговорив про мобілізацію
Олександр Лукашенко анонсував масштабну перевірку білоруської армії
фото: belta.by

Мінськ намагається створити додаткову напругу для Європи

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував масштабну перевірку білоруської армії. За його словами, вона може включати й мобілізаційні заходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

Лукашенко заявив, що настав час перевірити всю армію країни. «Армію треба струснути, час настав. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації», – сказав він.

За словами Лукашенка, перевірка має охопити всю систему оборони країни. Він також заявив, що «Білорусь готується до війни, щоб її не було».

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи заяви Лукашенка, закликав враховувати, що подібні перевірки білоруської армії проводяться не вперше. «Щодо дій Білорусі – треба пам'ятати, що перевірки армії там оголошуються не вперше, і будь-які подібні тілорухи більше направлені на створення напруги для ЄС. Наші військові постійно відстежують ситуацію», – зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД також наголосив, що білоруське суспільство не підтримує риторику щодо війни. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хотів би втягнути Білорусь у війну, однак у Мінську розуміють можливі наслідки такого кроку. «Путін дуже хотів би втягнути Білорусь, але в Мінську чудово розуміють швидкі наслідки», – додав Коваленко.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Білорусі вже проводили раптову перевірку бойової готовності армії. Одна з механізованих бригад отримала наказ змінити місце дислокації та виконати низку навчально-бойових завдань.

Раніше Лукашенко також говорив про можливість «точкової» мобілізації військових частин. Крім того, у червні в Гродненській області відбулися мобілізаційні навчання, під час яких планували залучити близько 2 тис. військовозобов'язаних.

У червні Головне управління розвідки Міністерства оборони оцінювало чисельність збройних сил Білорусі приблизно у 70 тис. осіб, з яких близько 20 тис. становить цивільний персонал. За даними розвідки, тоді білоруська армія була укомплектована на 69,7%.

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Теги: Олександр Лукашенко Центр протидії дезінформації диктатор Білорусь Європа

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